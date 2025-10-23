Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Fachada del edificio de Correos. JL Bort

Tragsa redactó los pliegos y fijó el importe del contrato del edificio de Correos antes de ser adjudicataria

La propia empresa pública fue quien envió al Botànic los pliegos técnicos y económicos del contrato valorado en más de un millón de euros

JC. Ferriol Moya

JC. Ferriol Moya

Valencia

Jueves, 23 de octubre 2025, 00:35

Comenta

La empresa pública Tragsa, que logró el contrato de la Generalitat por un millón de euros para la elaboración del plan de usos para el ... edificio de Correos, se dirigió en febrero de 2022 a la administración autonómica gobernada por el Botánico para informarle de cómo debían ser los pliegos técnicos y económicos del contrato. El escrito que concreta esa propuesta, y a cuyo contenido ha tenido acceso este diario, tiene fecha del mes de febrero, mientras que la formalización del encargo directo de la Generalitat a Tragsa no se produjo hasta el 1 de marzo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Malú sobre su relación con Sebastián Yatra: «Él ha llegado como un huracán. Estoy abierta a vivir, sentir y disfrutar»
  2. 2 Un barrio de Valencia, entre los cinco más rentables de España para comprar casa
  3. 3 Daniel Guzmán rompe a llorar al hablar del estado de salud actual de su compañero Jose Luis Gil: «Pase lo que pase...»
  4. 4 El cadáver momificado fue hallado en una zona donde ya aparecieron otras víctimas de la dana
  5. 5

    Juan Roig, sobre la dana: «Hace un año nos sentimos desamparados un millón de valencianos»
  6. 6

    Ribó tampoco declarará ante el juez: se ha personado y ha pedido un aplazamiento
  7. 7

    Mounjaro, el pinchazo del cambio: las inyecciones de moda en la edad madura
  8. 8 Juan Roig, sobre el futuro en las cocinas: «Si nuestras tatarabuelas hubieran tenido nuestra tecnología tampoco habrían cocinado»
  9. 9

    Así se levanta 321 días después una casa arrasada por la dana del 29-0
  10. 10

    «Hay que expropiar suelo para construir vivienda en Valencia. Aunque suene maldito, no hay otra salida»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Tragsa redactó los pliegos y fijó el importe del contrato del edificio de Correos antes de ser adjudicataria

Tragsa redactó los pliegos y fijó el importe del contrato del edificio de Correos antes de ser adjudicataria