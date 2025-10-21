Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Fachada principal del edificio de Correos en la plaza del Ayuntamiento. JL Bort

Puig adjudicó a dedo otro informe del edificio de Correos por un millón de euros

Una vez recibido el que investiga la Agencia Tributaria, contrató un plan de usos con Tragsa que Generalitat no recepcionó hasta septiembre de 2023

JC. Ferriol Moya

JC. Ferriol Moya

Valencia

Martes, 21 de octubre 2025, 00:13

Comenta

Presidencia de la Generalitat adjudicó a dedo, bajo la presidencia de Ximo Puig, la elaboración de un plan de usos para el antiguo edificio de ... Correos de Valencia por más de un millón de euros. En concreto, por un totl de 1.084.814,01 euros. La resolución por la que se formalizó el encargo es de fecha 1 de marzo de 2022. El encargo se produjo después de recibir el informe elaborado por Interpreta Cultural Projects SL, un documento de 36 páginas, adjudicado a toda celeridad (y a dedo) y que se entregó con posterioridad a que Correos y la administración autonómica hubieran cerrado la venta y el precio del inmueble.

Te puede interesar

