Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vista panorámica del edificio de Correos, en la plaza del Ayuntamiento. LP

La Agencia Tributaria sigue la pista de la compra del edificio de Correos de Valencia

Reclama «soporte documental acreditativo de la realidad de las operaciones« de la Generalitat con una empresa »indicando los medios empleados por la mercantil para su realización»

JC. Ferriol Moya

JC. Ferriol Moya

Valencia

Viernes, 17 de octubre 2025, 00:19

Comenta

La Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) dependiente de la Agencia Tributaria ha abierto una investigación por un contrato adjudicado por Presidencia de la ... Generalitat bajo el Gobierno de Ximo Puig. En concreto, esta unidad, que se dedica a investigar los casos más importantes de fraude en España que tienen alcance nacional, se ha dirigido a la administración autonómica para solicitarle información respecto al contrato suscrito en diciembre de 2021 con la firma Interpreta Cultural Projects SL, por el que el Consell del Botánico solicitaba la «elaboración de un proyecto básico de ideas para la conceptualización de una equipación social, cultural y económico (sic) en el antiguo edificio de Correos de Valencia».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Aemet activa una doble alerta para este viernes en la Comunitat por tormentas con granizo y señala dónde caerán
  2. 2 El precio de la gasolina se hunde y el diésel ya se vende a 98 céntimos en España
  3. 3 A la caza del ladrón en la montaña de Gaibiel
  4. 4 La familia de Diane Keaton revela la causa de su fallecimiento
  5. 5

    Valencia, en el radar de la marca china BYD
  6. 6 El precio del aceite de oliva virgen extra desde el 16 de octubre
  7. 7

    La Universitat de València compra banderas palestinas con dinero público para el profesorado
  8. 8 Nueva condena para la maestra esotérica y falsa abogada con más de 40 detenciones
  9. 9

    Los vecinos de Calicanto ya no tendrán que pagar de forma obligatoria la seguridad privada
  10. 10

    Bernabé apunta a Feijóo: «Ahora se entiende por qué lleva 11 meses sosteniendo a Mazón»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias La Agencia Tributaria sigue la pista de la compra del edificio de Correos de Valencia

La Agencia Tributaria sigue la pista de la compra del edificio de Correos de Valencia