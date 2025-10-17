La Agencia Tributaria sigue la pista de la compra del edificio de Correos de Valencia

La Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) dependiente de la Agencia Tributaria ha abierto una investigación por un contrato adjudicado por Presidencia de la ... Generalitat bajo el Gobierno de Ximo Puig. En concreto, esta unidad, que se dedica a investigar los casos más importantes de fraude en España que tienen alcance nacional, se ha dirigido a la administración autonómica para solicitarle información respecto al contrato suscrito en diciembre de 2021 con la firma Interpreta Cultural Projects SL, por el que el Consell del Botánico solicitaba la «elaboración de un proyecto básico de ideas para la conceptualización de una equipación social, cultural y económico (sic) en el antiguo edificio de Correos de Valencia».

La ONIF requiere información de los años 2020 y 2021, e incluye no solo los contratos suscritos con la citada firma catalana «que amparen las relaciones comerciales mantenidas o las operaciones prestadas por la citada entidad», sino también copia de las facturas u otros documentos justificativos de las operaciones realizadas con esa entidad, identificación y justificación documental de los medios de pago utilizados, descripción detallada de las operaciones realizadas con la entidad «con aportación de presupuestos, correos electrónicos o cualquier otro soporte documental acreditativo de la realidad de las operaciones, indicando los medios empleados por la mercantil para su realización y detalles de la forma en que se contrataron esos servicios». La actual administración autonómica ha remitido toda la información en su poder.

El contrato con Interpreta Cultural Projects SL se produjo pocas fechas antes de que el Botánico oficializara la adquisición del viejo edificio de Correos en la Plaza del Ayuntamiento de Valencia, junto a otras dos sedes en Alicante y Gandia. El Consell de Puig encargó lo que podría entenderse como una suerte de 'tormenta de ideas' para decidir qué destino le daba al Palacio de Comunicaciones, que la Generalitat acabó adquiriendo por 23,9 millones de euros. La adjudicación a la firma catalana se hizo mediante un contrato menor, a dedo, de 14.000 euros que, sumados los impuestos, ascendió a 16.940 euros.

La fecha de la elaboración del presupuesto es del 12 de noviembre, según consta en la documentación a la que ha tenido acceso este diario. La del acuerdo de Interpreta Cultural Projects con la Generalitat es el 18 del mismo mes; el plazo de ejecución, desde el día siguiente y hasta el 9 de diciembre –poco más de 15 días hábiles-. La factura de abono del servicio es del día 22 de diciembre. Y esa misma factura señala que el abono de esos 16.940 euros se realiza por transferencia.

El plazo de ejecución del contrato fue del 19 de noviembre al 9 de diciembre, poco más de 15 días hábiles

Y el resultado de ese trabajo es un informe que lleva por título 'Palau de Comunicacions-CCV Centre Cultural Valencià de les regions del mon' que consta de 36 páginas. El documento, del que no se había tenido conocimiento hasta la fecha, tampoco acabó sirviendo para el cometido que se requería, puesto que el Botánico encargaría posteriormente a Tragsa la elaboración de otro informe para dar contenido al citado centro.

El documento lleva la firma de Artur Duart, actual director de Bombas Gens Centre d'Arts Digitals. La ONIF, que es la unidad que se encargó en su día de investigar la trama Gürtel – se creó en 1998 mediante resolución de la AEAT y se encarga de informar a la fiscalía anticorrupción si existen indicios de fraude. La unidad podría sospechar, según las fuentes consultadas por este diario, de la celeridad en la adjudicación y realización del contrato, así como en el coste que tuvo para tratarse de un informe de 36 páginas, algunas de ellas compuestas sólo fotografías o por siete líneas de texto. El hecho de que el informe además no fuera el definitivo, toda vez que el Botánico acabó encargando otro con objeto similar a Tragsa, contribuye a extender las dudas sobre su utilidad.

Informe previo a la compra

De hecho, el informe de Interpreta Cultural Projects SL se entrega al Botánico muy pocas fechas antes de que se oficialice la adquisición del Edificio de Correos, como si hubiera servido para justificar la compra. El 13 de enero de 2022 la Generalitat hacía pública la decisión de comprar el inmueble y el 11 de febrero informaba a través de nota de prensa: «El Consell ha tenido conocimiento de la adquisición directa del Palacio de las Comunicaciones, conocido como 'Edificio de Correos', y del Hospital València al Mar por un importe total de 33.453.022,53 euros».

El Edificio de Correos está situado en la plaza del Ayuntamiento número 24 de València y su compra se realizó a la Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos, S.A., integrante del sector público estatal. Este inmueble figura en el catastro inmobiliario con una superficie de parcela de 2.361 metros cuadrados y superficie total construida de 9.461 m2. El precio de adquisición es de 23.922.822,81 euros y el gasto que comporta su adquisición se realizó con cargo a la aplicación presupuestaria «Adquisición de Edificios Patrimoniales» del presupuesto de 2021.