Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Les Corts votará la candidatura de Pérez Llorca el 27 de noviembre
Perez Llorca, en los pasillos de Les Corts. JL. Bort

Les Corts votará la candidatura de Pérez Llorca el 27 de noviembre

A partir del próximo jueves se inicia el proceso de elección, para la que Vox ha mostrado su «predisposición», que es clave para que el dirigente popular se convierta en sucesor de Carlos Mazón

Burguera

Jueves, 20 de noviembre 2025, 11:31

Comenta

La Junta de Les Corts ha decidido que el pistoletazo de salida parlamentario para que el popular Juanfran Pérez Llorca se convierta en nuevo president ... de la Generalitat se produzca el jueves 27 de noviembre a las 11 de la mañana. Una semana tienen el PP y Vox para cerrar un acuerdo si Llorca quiere salir elegido a la primera, por mayoría absoluta. De no salir elegido, a las 48 horas se celebraría otro pleno y el candidato popular tendría la posibilidad de recibir el refrendo de una mayoría simple para la cual, en cualquier caso, no tendría suficiente con los 40 escaños de su partido.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Los tres tickets de parking que pudo haber pagado Vilaplana: a las 19.12, a las 19.18 o el de las 19.47 horas
  2. 2 El centro comercial más grande de Valencia, que abrirá en 2028, generará 9.000 empleos y tendrá un hotel
  3. 3 «Cuando me desperté tenía a mi compañero de trabajo encima penetrándome»
  4. 4

    Peleas entre menores con apuestas de dos euros a la salida de un colegio concertado de Valencia
  5. 5 Una joven y su madre amenazan de muerte a dos médicas en La Coma tras discutir por una baja laboral
  6. 6 Un conductor que triplicaba la tasa de alcohol provoca un accidente con dos heridos en Valencia
  7. 7 Cuatro encapuchados roban 300.000 euros en joyas en Benicàssim tras romper con un pico un escaparate blindado
  8. 8 El presunto sicario de la matanza del Saler alega que vino a Valencia a tener sexo
  9. 9 La jueza cita un año después al funcionario que estuvo al frente de la gestión de la dana
  10. 10

    Bernabé coincide con Mazón: la delegada también supo que había muertos a las cinco de la madrugada

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Les Corts votará la candidatura de Pérez Llorca el 27 de noviembre

Les Corts votará la candidatura de Pérez Llorca el 27 de noviembre