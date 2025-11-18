Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Estas son las cinco noticias más importantes de hoy en la Comunitat Valenciana

Los temas más destacados de este martes 18 de noviembre de 2025

Redacción

Martes, 18 de noviembre 2025, 21:09

Estas son las cinco noticias más destacadas que han ocurrido durante este martes 18 de noviembre en la Comunitat Valenciana:

- La jueza de la dana apunta a que Mazón mintió en el Congreso sobre la hora en la que conoció que hubo víctimas mortales

- Zona de Bajas Emisiones en Valencia: y ahora, ¿qué?

- Pérez Llorca presenta este miércoles su candidatura para ser nuevo president

- Un hombre asesta varios machetazos a otro en el centro de Valencia y huye en una moto

- Corberán mantiene a Almeida en sus planes

