Zona de Bajas Emisiones en Valencia: y ahora, ¿qué?

Con el pleno de noviembre, adelantado porque era el de presupuestos, ya en el pasado, el futuro de la Zona de Bajas Emisiones de Valencia ... queda más en el aire que nunca. Los plazos se aprietan y el Consistorio se queda sin tiempo para aprobar la ordenanza, lo que obligaría a desembolsar entre 115 y 150 millones de euros. La complicada negociación entre PP y PSPV, después de que la formación de la alcaldesa negociara durante meses solo con Vox y los de José Gosálbez decidieran votar en contra en el pleno de octubre, parece alejar un acuerdo que ahora es casi una entelequia.

Así pues, ¿qué plazos se manejan? Diversas fuentes municipales explican que un pleno extraordinario para aprobar la normativa se podría convocar en dos o tres días, pero luego tienen que pasar al menos 20 días hábiles para que se publique en el Boletín Oficial de la Provincia. Otras fuentes indican que este último plazo se puede acortar con un procedimiento de urgencia, pero aún así, hablamos de plazos muy cortos dado que diciembre tiene dos días hábiles menos que cualquier otro mes porque el 8 y el 25 son festivos.

Si se convocara un pleno este semana, se llegaría a tiempo. Incluso si se convoca a principios de diciembre, siempre y cuando PSPV o Compromís voten a favor o, al menos, se abstengan, tal como este martes les ha pedido el concejal de Movilidad del Ayuntamiento de Valencia, Jesús Carbonell. El pleno ordinario de ese mes será el 22, pero si no se ha aprobado entonces la ZBE, parece muy improbable que lo haga ese día. Si se llega al 31 sin ZBE en marcha, podrían llegar las sanciones.

Por tanto, ¿cómo quedan las multas? Pues paralizadas. De momento, no se va a empezar ni la fase informativa que estaba planteada para el 1 de diciembre, porque al no haber ordenanza, no hay información que trasladar. No se descartan nuevas negociaciones en las próximas horas, pero el acuerdo parece ahora lejano. En los mentideros municipales parece que se da por perdido un acuerdo que permitiría al equipo de gobierno salvar una bola de partido y a las arcas municipales, ahorrarse un desembolso de 150 millones de euros, casi el 1% del presupuesto total.