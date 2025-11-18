Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Cámaras de la Zona de Bajas Emisiones en Valencia. JL BORT

Zona de Bajas Emisiones en Valencia: y ahora, ¿qué?

Con el pleno de noviembre terminado, se abre un futuro incierto para evitar la pérdida de casi 150 millones de euros: o pleno extraordinario en 12 días o se complica mucho

Álex Serrano López

Álex Serrano López

Valencia

Martes, 18 de noviembre 2025, 19:14

Con el pleno de noviembre, adelantado porque era el de presupuestos, ya en el pasado, el futuro de la Zona de Bajas Emisiones de Valencia ... queda más en el aire que nunca. Los plazos se aprietan y el Consistorio se queda sin tiempo para aprobar la ordenanza, lo que obligaría a desembolsar entre 115 y 150 millones de euros. La complicada negociación entre PP y PSPV, después de que la formación de la alcaldesa negociara durante meses solo con Vox y los de José Gosálbez decidieran votar en contra en el pleno de octubre, parece alejar un acuerdo que ahora es casi una entelequia.

