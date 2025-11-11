Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El precio de la luz se desploma este miércoles: la hora gratis para enchufar los electrodomésticos

Estas son las cinco noticias más importantes de hoy en la Comunitat Valenciana

Los temas más destacados de este martes 11 de noviembre de 2025

Redacción

Martes, 11 de noviembre 2025, 20:41

Comenta

Estas son las cinco noticias más destacadas que han ocurrido durante este martes 11 de noviembre en la Comunitat Valenciana:

-Mazón arremete contra el Gobierno por la dana, pero evita aclarar los horarios en el Ventorro

-Feijóo comunica a Pérez Llorca que será el candidato del PP a la investidura como president de la Generalitat

-Un delincuente de Massamagrell muere tras recibir una paliza por agredir a su pareja

-El Centro de Arte Hortensia Herrero se abre a las exposiciones temporales con Anselm Kiefer

-El Valencia, el Levante y el Torrent CF ya conocen a sus rivales de la Copa del Rey

Newsletter

Servicio gratuito de envío de noticias

Suscríbete al servicio gratuito de envío de noticias de LAS PROVINCIAS descargando gratis nuestra aplicación oficial para mantenerte informado en todo momento.

Cómo descargar la aplicación de LAS PROVINCIAS en tu móvil

La aplicación está disponible de manera gratuita tanto para dispositivos iOS como Android. Para descargarla solo tienes acceder a http://app.lasprovincias.es con tu móvil y esta página te redirigirá a la tienda de aplicaciones de tu smartphone.

Una vez tengas descargada la aplicación, deberás aceptar el permiso para poder recibir notificaciones por esta vía.

«Tengo descargada la aplicación pero no recibo las alertas»

Si ya has descargado la aplicación pero no recibes alertas, es posible que tengas que habilitar esta opción desde los ajustes de notificaciones de tu dispositivo.

En Android, accede al menú de Ajustes >> Notificaciones. Localiza la app de LAS PROVINCIAS y activa las notificaciones.

En iOS (iPhone), accede al menú de Ajustes >> Notificaciones. Localiza la app de LAS PROVINCIAS y activa la opción 'Permitir notificaciones'.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Aparecen toneladas de material donado en un solar de Algemesí un año después de la dana
  2. 2 Hospitalizado en estado de coma un policía tras sufrir una agresión en plena calle en Vinalesa
  3. 3

    Cuatro fallecidos de la dana utilizaron el botón del servicio de teleasistencia para pedir ayuda a la Generalitat desde las 15.51
  4. 4 Absueltos de violar a dos menores en Valencia por la cláusula de Romeo y Julieta
  5. 5 El local de moda en Valencia donde las estrellas de Los40 Music Awards tuvieron una fiesta privada
  6. 6 Un delincuente de Massamagrell muere tras recibir una paliza por agredir a su pareja
  7. 7 Preocupación por el estado de salud de Adrián Rodríguez, actor de 'Los Serrano': «Esta vez no hay un hasta pronto»
  8. 8 Una pelea a botellazos entre dos grupos de jóvenes se salda con once detenidos y cinco heridos en Valencia
  9. 9

    La odisea de viajar de Valencia a Gandia en Cercanías
  10. 10 Calle de la Paz, la calle que además hace ciudad

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Estas son las cinco noticias más importantes de hoy en la Comunitat Valenciana

Estas son las cinco noticias más importantes de hoy en la Comunitat Valenciana