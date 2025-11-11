Estas son las cinco noticias más importantes de hoy en la Comunitat Valenciana Los temas más destacados de este martes 11 de noviembre de 2025

Redacción Martes, 11 de noviembre 2025, 20:41 Comenta Compartir

Estas son las cinco noticias más destacadas que han ocurrido durante este martes 11 de noviembre en la Comunitat Valenciana:

-Mazón arremete contra el Gobierno por la dana, pero evita aclarar los horarios en el Ventorro

-Feijóo comunica a Pérez Llorca que será el candidato del PP a la investidura como president de la Generalitat

-Un delincuente de Massamagrell muere tras recibir una paliza por agredir a su pareja

-El Centro de Arte Hortensia Herrero se abre a las exposiciones temporales con Anselm Kiefer

-El Valencia, el Levante y el Torrent CF ya conocen a sus rivales de la Copa del Rey

Newsletter

Servicio gratuito de envío de noticias

Suscríbete al servicio gratuito de envío de noticias de LAS PROVINCIAS descargando gratis nuestra aplicación oficial para mantenerte informado en todo momento.

Cómo descargar la aplicación de LAS PROVINCIAS en tu móvil

La aplicación está disponible de manera gratuita tanto para dispositivos iOS como Android. Para descargarla solo tienes acceder a http://app.lasprovincias.es con tu móvil y esta página te redirigirá a la tienda de aplicaciones de tu smartphone.

Una vez tengas descargada la aplicación, deberás aceptar el permiso para poder recibir notificaciones por esta vía.

«Tengo descargada la aplicación pero no recibo las alertas»

Si ya has descargado la aplicación pero no recibes alertas, es posible que tengas que habilitar esta opción desde los ajustes de notificaciones de tu dispositivo.

En Android, accede al menú de Ajustes >> Notificaciones. Localiza la app de LAS PROVINCIAS y activa las notificaciones.

En iOS (iPhone), accede al menú de Ajustes >> Notificaciones. Localiza la app de LAS PROVINCIAS y activa la opción 'Permitir notificaciones'.

Temas

Centro de Arte Hortensia Herrero