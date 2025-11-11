Feijóo comunica a Pérez Llorca que será el candidato del PP a la investidura como president de la Generalitat

El presidente del Partido Popular, Albeeto Núñez Feijóo, ha comunicado este martes al secretario general del PP valenciano, Juanfran Pérez Llorca, que será el candidato ... del PP en el debate de invesdiotura como president de la Generalitat.

Feijóo ha mantenido en la mañana de este martes una última conversación telefónica con Juan Francisco Pérez Llorca. En dicha conversación, Alberto Núñez Feijóo ha comunicado a Pérez Llorca su designación como candidato del PP a la Presidencia de la Generalitat de cara al pleno de investidura que se convocará en los próximos días para dar estabilidad a la Comunidad Valenciana a la mayor brevedad posible, informan fuentes del PP.

Además, Miguel Tellado ha telefoneado a los presidentes provinciales para comunicarles la decisión de la dirección nacional del partido. Dicha decisión ha contado con el respaldo unánime de los tres territorios.

El PPCV comunicará formalmente esta decisión a Vox así como al resto de grupos con representación en las Cortes Valencianas.