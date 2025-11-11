Mazón arremete contra el Gobierno por la dana, pero evita aclarar los horarios en el Ventorro

Carlos Mazón afrontaba este martes otro difícil trance con su comparecencia en la comisión de investigación de Les Corts. El todavía presidente en funciones ... debía de contestar a las preguntas de los diputados, pero desarrolladas en un formato que, en realidad, le beneficiaba. Ni hay repreguntas ni se puede cortar la intervención del declarante a mitad de su discurso, lo que evita acorralar al compareciente. Pero esta ventaja no transforma el compromiso en un asunto sencillo. Ni mucho menos. El envite será similar a las entrevistas que concedió el pasado 9 d'Octubre a diferentes medios de comunicación y con el mismo interrogante sobre la mesa un año después de la tragedia: su horario y actuación en la fatídica tarde del 29 de octubre. De esto, por cierto, apenas aportó datos.

Abrió el fuego Jose María Llanos, síndic de Vox. «Usted se atreve a venir y no Sánchez, que no tiene vergüenza». El líder del partido de derecha radical, en resumen, culpó al PP de que el relato del PSOE se haya impuesto desde el minuto uno y detalló los errores de la CHJ y del Gobierno. El formato de la comisión permite formular toda una sucesión de cuestiones que se pierden luego a la hora de que responda el presidente.

Joan Baldoví, síndic de Compromís, ha lamentado que las víctimas de la dana, que aguardaban en el exterior del edificio, no pudieran entrar. «Esta comisión es solo para salvar el cuello de Mazón». El diputado instó al presidente a que acuda al juzgado a contar su versión. «No me creo ni una palabra de tu boca», adelantó. Baldoví preguntó: ¿Dónde estabas a las 19.10 y las 19.37 cuando llamó Pradas y no le contestabas?«. Llamó la atención que todos se tutearan, indicativo del nivel que ha alcanzado el Parlamento valenciano.

José Muñoz, del PSPV, preguntó si Mazón había traído el ticket del Ventorro y la factura telefónica. «¿Por qué no canceló su agenda?», insistió. De igual modo, mostró su interés en saber si en la comida consumió más alcohol aparte de la botella de vino revelada por Maribel Vilaplana en sede judicial.

El PP, por su parte, compartió el discurso de Vox de crítica al Ejecutivo central. «¿Los 229 fallecidos no merecen una explicación del Gobierno de España?», expuso el diputado popular. «Compromís y el PSPV dejen de utilizar a las víctimas y respétenlas», lanzó a la oposición, irritada y bronca desde el minuto uno.

Tras estas intervenciones comenzaron los 15 minutos de Mazón quien recordó que había pedido comparecer a petición propia. Su comparecencia fue leída, lo que ya anticipaba que contestaría a aquello que le pareciera conveniente. «Ya he asumido mis responsabilidades políticas», comenzó. El presidente todavía en funciones subrayó que pensó que su futuro era «irrelevante» y cree que él sigue siendo la excusa para que el Gobierno central eluda su responsabilidad.

«La gestión de una emergencia no puede depender de si yo hago llamadas o no», indicó. «Esta tragedia ha sido una oportunidad política para algunos. El Gobierno, de hecho, me ha utilizado para rehuir el deber de una reconstrucción». «Nada puede compararse con el sufrimiento de las víctimas», quiso aclarar. Recordó, además, la solidaridad del pueblo valenciano y la necesidad de que esto, la trágica riada, no se repita de nuevo. «Ese es el mejor homenaje para las víctimas».

El presidente sostuvo que los valencianos no disponían de los mejores sistemas de previsión y predicción de estas emergencias. «Merecemos estar preparados». Mazón apuntó a la obligación de la CHJ de vigilar los cauces. «Hay 36.000 kilómetros sin monitorizar». Así, un año después del Poyo sólo existe allí un punto de control. Y otros emplazamientos, como los peligrosos barrancos de la Horteta o el Gallego, se encuentran sin vigilancia tecnológica. Subrayó, de nuevo, la necesidad de obras que palíen los efectos de nuevas riadas y lamentó cierta permisividad de los pillajes en los días posteriores a la dana.

Finalmente, se refirió a la comida de El Ventorro, el gran elefante en la habitación, y principal problema del relato del presidente. La cuestión que más incomodidad genera al dirigente popular. Optó por darle contexto a ese encuentro en el famoso restaurante. «La alerta a roja cambió por la mañana, la alerta hidrológica comenzó a las 12.20 y el caudal bajó. ¿Cómo pasamos de eso a un tsunami?, se preguntó.

Mazón ha adelantado que si hubiera sabido aquello -el desastre que se iba a producir- habría cambiado su agenda. »Esa comida fue un encuentro profesional con una profesional. La emergencia hasta bien entrada la tarde pensaba que estaba en Requena y la Ribera. Nadie nos informó del Poyo«, aseguró. »Nadie me pidió permiso para refrendar decisiones ni yo di autorización del Es Alert«.

El presidente defendió su ejercicio de transparencia. «¿Solo yo debí cambiar la agenda...? ¿Han hecho públicas las llamadas otros responsables. Nadie de Adif, ni los ministros, ni Bernabé me llamaron. Quizá no lo hicieron porque operativamente poco tenía yo que aportar a la emergencia».

El segundo turno de intervención de Mazón se produjo después de las duras réplicas de Compromís y el PSPV. «Es usted un peligro público», lanzó Baldoví. «Es indigno lo que está haciendo», añadió el líder del PSPV. «Eras el presidente. Esto no era un Erasmus». «Hubiera preferido que estuviera incomunicado. Lo bloqueaste todo», reprochó un, por momentos, emocionado José Muñoz.

El presidente no aportó mucho respecto a su primera intervención. Recordó que ya había dado explicaciones en diferentes entrevistas de su itinerario tras la comida en El Ventorro. «No he dejado de darlas«. Mientras, lamentó, la falta de asunción de responsabilidades por parte del Gobierno. «Han estado de lado. Se retiraron en segundos de su responsabilidad», manifestó. «Las víctimas debían ser siempre lo prioritario. Así ha sido». Fuera, en la entrada principal, un nutrido grupo de afectados pensaba precisamente lo contrario. A Mazón le queda un partido todavía más difícil, la próxima semana en el Congreso de los Diputados.