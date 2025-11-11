Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Mazón, a su llegada a la sala donde se celebraba la comisión.

Mazón, a su llegada a la sala donde se celebraba la comisión. Iván Arlandis

Mazón arremete contra el Gobierno por la dana, pero evita aclarar los horarios en el Ventorro

El presidente indigna a la oposición con su comparecencia donde insiste en que no dio indicaciones sobre el Es Alert y lamenta que el Ejecutivo le haya utilizado de excusa para no comprometerse con la reconstrucción

A. Rallo

A. Rallo

Valencia

Martes, 11 de noviembre 2025, 17:33

Carlos Mazón afrontaba este martes otro difícil trance con su comparecencia en la comisión de investigación de Les Corts. El todavía presidente en funciones ... debía de contestar a las preguntas de los diputados, pero desarrolladas en un formato que, en realidad, le beneficiaba. Ni hay repreguntas ni se puede cortar la intervención del declarante a mitad de su discurso, lo que evita acorralar al compareciente. Pero esta ventaja no transforma el compromiso en un asunto sencillo. Ni mucho menos. El envite será similar a las entrevistas que concedió el pasado 9 d'Octubre a diferentes medios de comunicación y con el mismo interrogante sobre la mesa un año después de la tragedia: su horario y actuación en la fatídica tarde del 29 de octubre. De esto, por cierto, apenas aportó datos.

