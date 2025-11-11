El Centro de Arte Hortensia Herrero se abre a las exposiciones temporales con Anselm Kiefer

Una exposición que sitúa a Valencia en el corazón del arte internacional de la mano del Centro de Arte Hortensia Herrero (CAHH). El espacio abrirá ... sus puertas a la exposición temporal en abril con una muestra que traerá a Valencia al gran artista alemán Anselm Kiefer, una de las figuras más influyentes del arte contemporáneo. Se ha avanzado esta mañana en la comparecencia con motivo del segundo aniversario del centro por parte de Javier Molins, director artístico del CAHH y Alejandra Silvestre, directora de la Fundación Hortensia Herrero.

Es el primer artista vivo presente en el Louvre, el primero que ha recibido un encargo para el Panteón de París. Su obra se ha mostrado en el Metropolitan Museum of Art de Nueva York, el Guggenheim de Bilbao y la Royal Academy of Arts de Londres. En ese circuito se enrola Valencia.

La propuesta ofrecerá una decena de obras de grandes dimensiones, como es identificativo del artista. Se trata de una exhibición de producción propia del CAHH. Las piezas se verán en seis salas, lo que comportará desmontar el museo. «Se trata de obras de la propia colección y de otras que proceden del estudio de Kiefer», ha apuntado Javier Molins. Entre las piezas que se mostrarán se encuentran algunas que el artista ha realizado para la exposición. «Kiefer se ha querido implicar mucho».

El paisaje será el eje sobre el que girará la muestra. Es un elemento recurrente en la obra de Kiefer, junto con la historia, la mitología y la literatura. Esas son las principales fuentes de inspiración creativa. Y por eso serán las claves de la propuesta del Centro de Arte. El recorrido permitirá conocer el universo simbólico del artista. La visita culminará en la andana con la presentación de la pieza 'Danaë', una de las obras más monumentales y ambiciosas del creador alemán y que será la primera vez que se muestre en Europa.

La directora de la Fundación Hortensia Herrero, Alejandra Silvestre, junto con Javier Molins, han presentado el balance de los dos primeros años que ofrece un resultado de éxito con 400.000 visitantes, 200.000 por año. Las visitas internacionales han aumentado un 21%, las nacionales se han mantenido, mientras que las locales han descendido.