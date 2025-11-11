Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Presentación de la muestra en el CAHH. L. G.

El Centro de Arte Hortensia Herrero se abre a las exposiciones temporales con Anselm Kiefer

La muestra, que llegará en abril, ofrecerá una decena de obras de gran formato que incluirá piezas realizadas para la institución I El espacio de arte cumple dos años con 400.00 visitantes ·

Laura Garcés

Laura Garcés

Valencia

Martes, 11 de noviembre 2025, 13:02

Comenta

Una exposición que sitúa a Valencia en el corazón del arte internacional de la mano del Centro de Arte Hortensia Herrero (CAHH). El espacio abrirá ... sus puertas a la exposición temporal en abril con una muestra que traerá a Valencia al gran artista alemán Anselm Kiefer, una de las figuras más influyentes del arte contemporáneo. Se ha avanzado esta mañana en la comparecencia con motivo del segundo aniversario del centro por parte de Javier Molins, director artístico del CAHH y Alejandra Silvestre, directora de la Fundación Hortensia Herrero.

