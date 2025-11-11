El Valencia, el Levante y el Torrent CF ya conocen a sus rivales de la Copa del Rey La segunda eliminatoria se disputará entre el 2 y 4 de diciembre

Eric Martín Valencia Martes, 11 de noviembre 2025, 13:54 | Actualizado 14:17h.

Expectación por ver qué deparaba el sorteo de la segunda eliminatoria de la Copa del Rey que se ha albergado este mediodía en la sede central de la Federación Española de Fútbol. En los bombos, conglomerados en el grupo 2 debido a los criterios de proximidad, tres representantes de la ciudad de Valencia: Levante UD, Valencia CF y Torrent CF. Y suerte dispar para todos ellos.

El partido más atractivo lo afrontará el Torrent. Se lleva uno de los premios gordos del sorteo. Ni más ni menos, el estadio de San Gregorio se preparará para acoger la visita del Real Betis Balompié, todo un ilustre del fútbol español y que actualmente disputa competición europea.

En lo que respecta al Valencia, lo hará como el único conjunto de la élite que se medirá a un rival de Primera Federación. En esta ocasión, repetirán visita a Cartagonova. Y es que precisamente en enero de 2024 ya disputaron una eliminatoria frente al Cartagena, saldada con éxito.

El más favorecido en cuanto a la dificultad del duelo fue el conjunto granota, que se enfrentará al CD Cieza, el único conjunto superviviente de la Tercera Federación. Por tanto, el Levante visitará La Arboleja, un estadio con capacidad para 5.500 personas aproximadamente.

Dichos compromisos, en todos los casos, se disputarán en el estadio del equipo de menor categoría, que ejercerá como anfitrión y con el aliciente de contar con el factor ambiental con tal de equiparar las diferencias, en una de las implantaciones por parte de Rubiales cuando asumió la presidencia de la RFEF.

Las fechas serán entre el martes 2 y jueves 4 de diciembre, todavía con horario por determinar. Será a lo largo de los próximos días cuando se haga público el calendario y hora exacta de los juegos. Por su parte, la tercera ronda, en donde ya entrarán el resto de equipos exentos por jugar la Champions League, se remitirá a inicios de 2026.