Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Feijóo comunica a Pérez Llorca que será el candidato del PP a la investidura como president de la Generalitat
Sorteo de la pasada edición de la Copa del Rey. EFE/ Rodrigo Jiménez

El Valencia, el Levante y el Torrent CF ya conocen a sus rivales de la Copa del Rey

La segunda eliminatoria se disputará entre el 2 y 4 de diciembre

Eric Martín

Eric Martín

Valencia

Martes, 11 de noviembre 2025, 13:54

Comenta

Expectación por ver qué deparaba el sorteo de la segunda eliminatoria de la Copa del Rey que se ha albergado este mediodía en la sede central de la Federación Española de Fútbol. En los bombos, conglomerados en el grupo 2 debido a los criterios de proximidad, tres representantes de la ciudad de Valencia: Levante UD, Valencia CF y Torrent CF. Y suerte dispar para todos ellos.

El partido más atractivo lo afrontará el Torrent. Se lleva uno de los premios gordos del sorteo. Ni más ni menos, el estadio de San Gregorio se preparará para acoger la visita del Real Betis Balompié, todo un ilustre del fútbol español y que actualmente disputa competición europea.

En lo que respecta al Valencia, lo hará como el único conjunto de la élite que se medirá a un rival de Primera Federación. En esta ocasión, repetirán visita a Cartagonova. Y es que precisamente en enero de 2024 ya disputaron una eliminatoria frente al Cartagena, saldada con éxito.

El más favorecido en cuanto a la dificultad del duelo fue el conjunto granota, que se enfrentará al CD Cieza, el único conjunto superviviente de la Tercera Federación. Por tanto, el Levante visitará La Arboleja, un estadio con capacidad para 5.500 personas aproximadamente.

Noticias relacionadas

Las entradas visitantes para el derbi en Mestalla se agotan en menos de cinco minutos

Las entradas visitantes para el derbi en Mestalla se agotan en menos de cinco minutos

El Valencia paga al Ayuntamiento el depósito de medio millón por los restos arqueológicos

El Valencia paga al Ayuntamiento el depósito de medio millón por los restos arqueológicos

Dichos compromisos, en todos los casos, se disputarán en el estadio del equipo de menor categoría, que ejercerá como anfitrión y con el aliciente de contar con el factor ambiental con tal de equiparar las diferencias, en una de las implantaciones por parte de Rubiales cuando asumió la presidencia de la RFEF.

Las fechas serán entre el martes 2 y jueves 4 de diciembre, todavía con horario por determinar. Será a lo largo de los próximos días cuando se haga público el calendario y hora exacta de los juegos. Por su parte, la tercera ronda, en donde ya entrarán el resto de equipos exentos por jugar la Champions League, se remitirá a inicios de 2026.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Hospitalizado en estado de coma un policía tras sufrir una agresión en plena calle en Vinalesa
  2. 2 Una pelea a botellazos entre dos grupos de jóvenes se salda con once detenidos y cinco heridos en Valencia
  3. 3 Preocupación por el estado de salud de Adrián Rodríguez, actor de 'Los Serrano': «Esta vez no hay un hasta pronto»
  4. 4

    Aparecen toneladas de material donado en un solar de Algemesí un año después de la dana
  5. 5

    Cuatro fallecidos de la dana utilizaron el botón del servicio de teleasistencia para pedir ayuda a la Generalitat desde las 15.51
  6. 6 Absueltos de violar a dos menores en Valencia por la cláusula de Romeo y Julieta
  7. 7 Un accidente colapsa el by-pass con 18 kilómetros de retenciones y también afecta a la V-21 y V-30
  8. 8 El local de moda en Valencia donde las estrellas de Los40 Music Awards tuvieron una fiesta privada
  9. 9

    La jueza de la dana rechaza investigar si Maribel Vilaplana mintió en su declaración
  10. 10 La misteriosa historia de Selim: siete meses desaparecido y una aparición súbita en Algemesí

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias El Valencia, el Levante y el Torrent CF ya conocen a sus rivales de la Copa del Rey

El Valencia, el Levante y el Torrent CF ya conocen a sus rivales de la Copa del Rey