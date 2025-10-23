Estas son las cinco noticias más importantes de hoy en la Comunitat Valenciana Los temas más destacados de este jueves 23 de octubre de 2025

Jueves, 23 de octubre 2025

Estas son las cinco noticias más destacadas que han ocurrido durante este jueves 23 de octubre en la Comunitat Valenciana:

- Las pruebas de ADN confirman que el hombre hallado muerto en Manises es el desaparecido en Pedralba por la dana

- La Audiencia ordena interrogar como testigo a la periodista Maribel Vilaplana por su comida con Mazón el día de la dana

- Antonio Tejero, en estado muy grave en un hospital de Carcaixent

- El drama de un adolescente valenciano: de una caída con la bici a quedarse parapléjico por una negligencia

- A prisión el hombre que ha dejado en coma a su pareja de una paliza en Cullera

