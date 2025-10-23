Antonio Tejero, en estado muy grave en un hospital de Alzira El autor del golpe de estado del 23-F permanece ingresado tras haber recibido la extrema unción y acompañado por familiares mientras circulan falsos rumores sobre su muerte

Arturo Checa Valencia Jueves, 23 de octubre 2025, 14:49 | Actualizado 15:47h. Comenta Compartir

Antonio Tejero, el teniente coronel condenado por el golpe de estado del 23-F, permanece ingresado en estado muy grave en un hospital privado de Alzira, tal y como han confirmado a LAS PROVINCIAS fuentes sanitarias y gubernamentales.

El golpista habría recibido ya la extrema unción, a manos de uno de sus hijos, sacerdote, y se encuentra acompañado por sus familiares en el centro sanitario. Su estado crítico ha hecho circular rumores sobre su fallecimiento, publicados incluso por algunos medios de comunicación.

Tejero se hallaba hasta ahora residiendo en casa de una hija en Alzira y esá ingresado en el mismo hospital en el que ya pereció su mujer hace unos años.

Nacido el 30 de abril de 1932 en Alhaurín el Grande (Málaga), Tejero era en 1981 teniente general de la Guardia Civil, cuerpo al que ingresó en 1951 y de donde fue expulsado tras protagonizar el golpe de Estado del 23-F. Fue condenado por rebelión militar a 30 años de cárcel, aunque finalmente cumplió solo la mitad de la pena y fue puesto en libertad en 1996.

Antes del 23-F, Tejero participó en la denominada 'Operación Galaxia', una intentona golpista gestada en 1978 por un grupo de militares que consistía en asaltar al Gobierno durante una reunión en el Palacio de la Moncloa, aprovechando que el Rey se encontraba fuera de España de viaje oficial a México. El complot fue desarticulado antes de su ejecución, y el teniente general fue juzgado y condenado a siete meses de cárcel, lo que no le impidió continuar su carrera en el Instituto Armado hasta el golpe de Estado del 23 de febrero de 1981.

Temas

Alzira