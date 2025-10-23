Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Antonio Tejero, en estado muy grave en un hospital de Alzira
Antonio Tejero, en una imagen de archivo. EP

Antonio Tejero, en estado muy grave en un hospital de Alzira

El autor del golpe de estado del 23-F permanece ingresado tras haber recibido la extrema unción y acompañado por familiares mientras circulan falsos rumores sobre su muerte

Arturo Checa

Arturo Checa

Valencia

Jueves, 23 de octubre 2025, 14:49

Comenta

Antonio Tejero, el teniente coronel condenado por el golpe de estado del 23-F, permanece ingresado en estado muy grave en un hospital privado de Alzira, tal y como han confirmado a LAS PROVINCIAS fuentes sanitarias y gubernamentales.

El golpista habría recibido ya la extrema unción, a manos de uno de sus hijos, sacerdote, y se encuentra acompañado por sus familiares en el centro sanitario. Su estado crítico ha hecho circular rumores sobre su fallecimiento, publicados incluso por algunos medios de comunicación.

Tejero se hallaba hasta ahora residiendo en casa de una hija en Alzira y esá ingresado en el mismo hospital en el que ya pereció su mujer hace unos años.

Nacido el 30 de abril de 1932 en Alhaurín el Grande (Málaga), Tejero era en 1981 teniente general de la Guardia Civil, cuerpo al que ingresó en 1951 y de donde fue expulsado tras protagonizar el golpe de Estado del 23-F. Fue condenado por rebelión militar a 30 años de cárcel, aunque finalmente cumplió solo la mitad de la pena y fue puesto en libertad en 1996.

Antes del 23-F, Tejero participó en la denominada 'Operación Galaxia', una intentona golpista gestada en 1978 por un grupo de militares que consistía en asaltar al Gobierno durante una reunión en el Palacio de la Moncloa, aprovechando que el Rey se encontraba fuera de España de viaje oficial a México. El complot fue desarticulado antes de su ejecución, y el teniente general fue juzgado y condenado a siete meses de cárcel, lo que no le impidió continuar su carrera en el Instituto Armado hasta el golpe de Estado del 23 de febrero de 1981.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Malú sobre su relación con Sebastián Yatra: «Él ha llegado como un huracán. Estoy abierta a vivir, sentir y disfrutar»
  2. 2

    El drama de un adolescente valenciano: de una caída con la bici a quedarse parapléjico por una negligencia
  3. 3 El cadáver momificado fue hallado en una zona donde ya aparecieron otras víctimas de la dana
  4. 4 Un barrio de Valencia, entre los cinco más rentables de España para comprar casa
  5. 5 Antonio Tejero, en estado muy grave en un hospital de Alzira
  6. 6 Daniel Guzmán rompe a llorar al hablar del estado de salud actual de su compañero Jose Luis Gil: «Pase lo que pase...»
  7. 7 Juan Roig, sobre el futuro de la comida preparada: «Si nuestras tatarabuelas hubieran tenido nuestra tecnología tampoco habrían cocinado»
  8. 8

    El legado de José Luis Marín que sigue vivo en su hija Maite: «Me acuerdo de él cada día»
  9. 9

    Juan Roig, sobre la dana: «Hace un año nos sentimos desamparados un millón de valencianos»
  10. 10 La obra maestra del cine ganadora de 4 Oscar que abandona Netflix en pocos días: «Te clava en la butaca»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Antonio Tejero, en estado muy grave en un hospital de Alzira

Antonio Tejero, en estado muy grave en un hospital de Alzira