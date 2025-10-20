Estas son las cinco noticias más importantes de hoy en la Comunitat Valenciana Los temas más destacados de este lunes 20 de octubre de 2025

Trabajadores en la planta de Ford Almussafes.

Redacción Lunes, 20 de octubre 2025, 20:54 Comenta Compartir

Estas son las cinco noticias más destacadas que han ocurrido durante este lunes 20 de octubre en la Comunitat Valenciana:

- Ford Almussafes afronta su peor final de año: no producirá coches dos de cada tres días en los próximos meses

- La jueza de la dana cerca a Emergencias: «No vigilaron el caudal de los barrancos y hubo ya muertos entre las 16.45 y la 17.30»

- La oficina del Plan Cabanyal-Canyamelar divide tres viviendas unifamiliares para rebajar sus precios

- 'Dinamita Montilla': investigan la marca de un crucifijo en el cráneo de la joven asesinada en Gandia

- La Oreja de Van Gogh hará un segundo concierto en el Roig Arena tras agotar las entradas en menos de dos horas

