Ford Almussafes afronta su peor final de año: no producirá coches dos de cada tres días en los próximos meses

En medio de un mar de dudas sobre el futuro coche que debe llegar a Almussafes para garantizar la suficiente carga de trabajo para ... la plantilla actual, las reuniones entre la empresa y la representación sindical se repiten para ajustar el calendario de trabajo a las necesidades reales de producción. El último encuentro entre el comité de empresa y la dirección ha tenido lugar este lunes y en él se han definido los días de paro de producción para los próximos dos meses.

En concreto, la planta de vehículos, en la que únicamente se fabrica el Kuga, se detendrá 16 días hasta final de año, de modo que los empleados encargados de dar forma al que debería ser el principal activo de la multinacional únicamente acudirán a su puesto de trabajo 28 días en los próximos dos meses. O lo que es lo mismo: entre festivos, fines de semana, días de vacaciones y jornadas de parón correspondientes al erte RED (en total 44 días) la factoría de la Ribera solo producirá coches uno de cada tres días hasta final de año.

De tal modo, las cifras de producción total de la firma del óvalo de este 2025 pueden verse muy afectadas por las continuas detenciones en la producción que se han ido produciendo a lo largo del año. La producción no sólo no superará a la del curso previo, sino que será mucho menor. De los 120.127 modelos que salieron de la única fábrica de Ford en España en 2024, se puede pasar a una producción que se sitúe incluso por debajo de las 100.000 unidades.

De cumplirse esta previsión, que no parece que pueda variar a corto plazo, la firma del óvalo cerraría el curso con una de las peores cifras de producción de su historia en Almussafes. Una situación complicada tanto para trabajadores como para proveedores, que podría extenderse como mínimo un año más, en caso de que no llegue una solución imprevista para la fábrica antes de 2027.

Cabe recordar que los sindicatos estimaron que la factoría necesita una producción superior a las 200.000 unidades para tener capacidad de mantener la totalidad del empleo actual.

Por su parte, la planta de motores solo detendrá su producción con motivo del erte RED los días 27 y 31 de octubre, así como el 22 de diciembre.