Trabajadores en la planta de Ford Almussafes. LP

Ford Almussafes afronta su peor final de año: no producirá coches dos de cada tres días en los próximos meses

La empresa y los sindicatos acuerdan trece nuevos días de parón en la planta de vehículos entre noviembre y diciembre

Javier Gascó

Javier Gascó

Valencia

Lunes, 20 de octubre 2025, 16:29

Comenta

En medio de un mar de dudas sobre el futuro coche que debe llegar a Almussafes para garantizar la suficiente carga de trabajo para ... la plantilla actual, las reuniones entre la empresa y la representación sindical se repiten para ajustar el calendario de trabajo a las necesidades reales de producción. El último encuentro entre el comité de empresa y la dirección ha tenido lugar este lunes y en él se han definido los días de paro de producción para los próximos dos meses.

