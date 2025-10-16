Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El precio de la luz de hoy viernes baja con la nueva tarifa: las horas más baratas para ahorrar en la factura a final de mes
Mazón, junto a los representantes de la firma del óvalo. LP

Mazón, tras reunirse con el director de Ford Almussafes: «Soy optimista y positivo»

El jefe del Consell confía en los planes la multinacional para la fábrica valenciana pese a la falta de concreción sobre el nuevo coche

Javier Gascó

Javier Gascó

Valencia

Jueves, 16 de octubre 2025, 19:46

Comenta

El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, se ha reunido este jueves por la tarde con el director de la planta de la factoría Ford Almussafes ... , Daniel Ruiz, y con el director de Relaciones Institucionales de esta empresa, Fernando Acebrón, para aclarar la situación que atraviesa la fábrica valenciana y tratar de despejar las dudas que surgen en torno al futuro de la factoría. A pesar de que no han trascendido detalles concretos del encuentro, el resultado del encuentro ha sido positivo, según ha informado presidencia a través de un comunicado. «Soy optimista y positivo, ya que Ford mantiene su apuesta por la planta de Almussafes, que garantiza el empleo y la actividad», ha indicado Mazón.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Aemet activa un nuevo aviso por tormentas en Valencia este jueves
  2. 2 El nuevo complemento de brecha de género exigirá justificar la interrupción o reducción laboral tras tener un hijo
  3. 3 A la caza del ladrón en la montaña de Gaibiel
  4. 4 Aemet activa una doble alerta para este viernes en la Comunitat por tormentas con granizo y señala dónde caerán
  5. 5 Detienen en Torrent a la administradora de un estudio de arquitectura por estafar 22.000 euros a un cliente
  6. 6

    Valencia, en el radar de la marca china BYD
  7. 7 La familia de Diane Keaton revela la causa de su fallecimiento
  8. 8

    La Universitat de València compra banderas palestinas con dinero público para el profesorado
  9. 9 Nueva condena para la maestra esotérica y falsa abogada con más de 40 detenciones
  10. 10 El triste y solitario final de Antonio Famoso, el hombre que llevaba muerto 12 años en su casa

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Mazón, tras reunirse con el director de Ford Almussafes: «Soy optimista y positivo»

Mazón, tras reunirse con el director de Ford Almussafes: «Soy optimista y positivo»