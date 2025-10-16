Mazón, tras reunirse con el director de Ford Almussafes: «Soy optimista y positivo»

El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, se ha reunido este jueves por la tarde con el director de la planta de la factoría Ford Almussafes ... , Daniel Ruiz, y con el director de Relaciones Institucionales de esta empresa, Fernando Acebrón, para aclarar la situación que atraviesa la fábrica valenciana y tratar de despejar las dudas que surgen en torno al futuro de la factoría. A pesar de que no han trascendido detalles concretos del encuentro, el resultado del encuentro ha sido positivo, según ha informado presidencia a través de un comunicado. «Soy optimista y positivo, ya que Ford mantiene su apuesta por la planta de Almussafes, que garantiza el empleo y la actividad», ha indicado Mazón.

De tal modo, el Consell ratifica su confianza en la firma del óvalo a pesar del nerviosismo que se ha instaurado en el sector del automóvil valenciano, sobre todo en las últimas semanas, debido a la falta de información sobre el nuevo vehículo que debe empezar a fabricarse en Almussafes en menos de dos años, según los planes de la propia firma.

En la reunión, los dirigente de Ford Almussafes le han trasladado al presidente valenciano los detalles del plan de transición y transformación de la planta valenciana hasta el lanzamiento del nuevo producto. Durante el encuentro, que ha tenido lugar en el Palau de la Generalitat, también se han tratado cuestiones referentes a los planes de formación y de colaboración entre la Generalitat y Ford España.

En este sentido, la vicepresidenta y portavoz del Consell, Susana Camarero, advirtió que desde la conselleria de Empleo ya se estudia la posibilidad de solicitar una prórroga del mecanismo RED para evitar los despidos de más de 1.000 trabajadores en caso de que la compañía no cumpla con los plazos marcados para el inicio de la producción del nuevo modelo, del que lo único que se sabe por ahora es que será un vehículo multienergía totalmente nuevo que se comercializará por todo el mundo.

Mazón ha reiterado que la apuesta de Ford por Almussafes «una buena noticia tanto para proveedores como empleados y para el sector automovilístico de la Comunitat Valenciana». Sin embargo, tanto empleados como proveedores siguen a la espera de conocer más detalles acerca del nuevo coche para empezar a planificar su actividad con vistas a los próximos años.