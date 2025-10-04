Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Trabajadores de Ford Almussafes en la factoría. Europa Press

Un año sin noticias del nuevo coche: la plantilla de Ford duda sobre el proyecto

La multinacional guarda silencio sobre el nuevo modelo para Almussafes aunque asegura que los planes anunciados se mantienen

Javier Gascó

Javier Gascó

Valencia

Sábado, 4 de octubre 2025, 00:52

En agosto de 2024 los representantes del comité de empresa de la planta de Ford Almussafes marcaban el mes de octubre como fecha clave para ... conocer detalles acerca del futuro vehículo que se fabricará en las instalaciones valencianas. El mes avanzó hasta que la dana detuvo el tiempo no solo en la factoría de la Ribera, sino en toda la provincia de Valencia. Eso sí, sin que los directivos de la multinacional desvelasen más detalles sobre el nuevo coche más allá de lo que ya se sabía desde un principio: será un vehículo multienergía que se producirá en Almussafes, pero se comercializará de forma global y que podría superar las 300.000 unidades anuales.

