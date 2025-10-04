Un año sin noticias del nuevo coche: la plantilla de Ford duda sobre el proyecto

En agosto de 2024 los representantes del comité de empresa de la planta de Ford Almussafes marcaban el mes de octubre como fecha clave para ... conocer detalles acerca del futuro vehículo que se fabricará en las instalaciones valencianas. El mes avanzó hasta que la dana detuvo el tiempo no solo en la factoría de la Ribera, sino en toda la provincia de Valencia. Eso sí, sin que los directivos de la multinacional desvelasen más detalles sobre el nuevo coche más allá de lo que ya se sabía desde un principio: será un vehículo multienergía que se producirá en Almussafes, pero se comercializará de forma global y que podría superar las 300.000 unidades anuales.

De esos tres aspectos, el único sobre el que la compañía ha informado en el último año ha sido la cantidad de vehículos que se producirán que, según las estimaciones de la propia compañía, se podría reducir entre un 20% y un 30%. El presidente del comité de empresa, Carlos Faubel, explicaba en su entrevista con LAS PROVINCIAS que la factoría valenciana necesita una producción de entre 250.000 a 300.000 unidades para seguir «siendo atractiva para atraer inversiones».

Sin embargo, el propio Faubel abría las puertas a que esa cantidad pudiera conseguirse en caso de mantener el Kuga, único modelo que permanece en la línea de producción de Ford Almussafes, una vez llegase el nuevo vehículo en el año 2027. En esa línea, Faubel también comentó que antes de que concluyese el año se sabrían novedades sobre el futuro del Kuga. Sin embargo, el mutismo reina en el entorno de Ford.

Las únicas noticias que surgen sobre la firma del óvalo en los últimos meses tienen que ver con resultados de ventas. Las últimas, las de Estados Unidos: Ford ha incrementado sus ventas en el país norteamericano un 8,2% interanual en el tercer trimestre, sumando siete meses consecutivos de ganancias en ventas, con un total de 545.522 unidades matriculadas entre junio y septiembre de este año, mientras que crecieron un 7,2% en el conjunto de 2025.

La falta de información por parte de la compañía empieza a desesperar a los trabajadores de la planta valenciana, que reciben cursos de formación para prepararse ante la llegada del nuevo vehículo sin saber siquiera como será ese futuro modelo.

En las últimas semanas, el runrún respecto al nuevo coche ha regresado a la fábrica de Almussafes ante la falta de novedades transmitidas por parte de la multinacional.

Sin embargo, desde la compañía insisten en que los planes de cara a 2027 no han variado. El presidente de Ford España, Jesús Alonso, aprovechó la visita del ministro de Industria, Jordi Hereu, a Valencia para descartar cambios respecto a las previsiones de llegada del nuevo modelo a la planta de Almussafes. Desde aquella inesperada aparición –en abril– la firma no ha dicho nada más sobre ese esperado nuevo coche.

Al ser preguntadas por una posible fecha para conocer más novedades del vehíuclo multienergía que debe aterrizar en Almussafes, fuentes próximas a la marca insisten en el mismo mensaje que ya se trasladó anteriormente: «Seguimos trabajando en ello y de momento no podemos dar más información».

La incertidumbre es algo menor en el sector auxiliar, ya que en los últimos meses la marca sí que ha entablado conversaciones con algunos de los proveedores para empezar a definir la guía de producción de todos los elementos del futuro vehículo. Sin embargo, desde el sector indican que las adjudicaciones debían estar completadas tras el verano, y todavía no ha sido así. Silencio y lentitud.