Nuevo revés para la automoción valenciana: una empresa de Paterna despedirá a 190 empleados

Nuevo contratiempo para el sector de la automoción valenciano. Una de las compañías que aterrizó en Valencia con el despegue de los vehículos eléctricos ... se ha visto obligada a plantear una «reestructuración estratégica» tanto en su centro tecnológico ubicado en Paterna como en su planta de producción de Motilla del Palancar (Cuenca), tras una acogida más lenta de lo esperado de los modelos eléctricos.

Como resultado de los lentos procesos de electrificación y del momento de incertidumbre que atraviesa el sector automotriz, que puede verse agravado por las políticas arancelarias de Donald Trump, las instalaciones de producción de Mahle, nombre de la empresa afectada, para productos relacionados con la electrificación están «extremadamente infrautilizadas y no se espera que alcancen su plena capacidad en un futuro próximo», según ha explicado la propia compañía a través de un comunicado.

De modo que la firma, que en su centro de desarrollo ubicado en Valencia acoge a unos 350 ingenieros, se ha visto obligada a plantear una reducción de personal que en el caso de Paterna afectará a 190 trabajadores durante los próximos meses. En el caso de Motilla de Palancar el golpe será mayor, puesto que el excedente de plantilla calculado por la empresa es de 550 trabajadores.

El secretario general de CCOO Industria PV, Juan José Picazo, considera que Mahle «no puede justificar una estrategia de reducción de plantilla en Paterna y que, además, »el número de despidos propuesto es desproporcionado, teniendo en cuenta el día a día de la actividad de la empresa«.

Pese a las críticas por parte del sector sindical, la reestructuración planteada por Mahle es un nuevo indicativo de que la automoción en la Comunitat no vive su mejor época. Los recortes en el centro de desarrollo de Paterna llegan un año después de que se formalizasen las últimas salidas incentivadas en Ford Almussafes, tras un nuevo ERE provocado por la reducción de la producción en la factoría de la Ribera.

De hecho, el mal momento que atraviesa Ford Almussafes también afecta al resto de empresas de la industria auxiliar que en los últimos años se han visto obligadas a hacer una apuesta firme por la diversificación para evitar el descalabro. En el caso de Mahle, la inexistencia de un plan definido de electrificación por parte de Ford respecto a su única planta en España ha propiciado un desajuste entre plantilla y necesidades reales.

A pesar de que la fábrica de celdas de batería de PowerCo puede ser un impulso importante para el sector de la automoción en la Comunitat algunas de las compañías que apostaron por la región en su momento confiando en el despegue de los modelos eléctricos se encuentran en un momento complicado al no haber visto todavía ningún proyecto vinculado a la electrificación convertido en realidad.

Cabe recordar que Mahle se dedica a la fabricación de componentes para vehículos eléctricos y motores de combustión limpia, así como soluciones de alta tecnología para bicicletas eléctricas, contribuyendo activamente a la movilidad sostenible.