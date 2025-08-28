La incertidumbre envuelve de nuevo el regreso de Ford Almussafes tras el verano

El verano llega a su fin y la fábrica de Ford Almussafes regresa este jueves a la actividad con muchas dudas sobre su futuro a ... medio plazo. La ausenica de información sobre el nuevo vehículo que debe llegar a la factoría en 2027 y la tardanza en la adjudicación de los procesos de producción entre los proveedores de la industria auxiliar despierta de nuevo una gran incertidumbre.

Si el verano pasado la plantilla de Ford Almussafes regresaba del parón estival con la incógnita de cómo iban a resolverse las más de 200 salidas correspondientes al Expediente de Regulación de Empleo (ERE), este año los interrogantes, tanto de los trabajadores de la fábrica como los de las empresas de su alrededor, no se centran tanto en la pérdida de empleo -el mecanismo RED fue diseñado para mantener todos los puestos de trabajo hasta 2027- sino en la llegada del nuevo vehículo.

Nadie parece saber nada al respecto. Los propios trabajadores aseguran que la única información que conocen sobre el vehículo multienergía que Ford pretende fabricar en Almussafes es la que reciben a través de los medios de comunicación.

En la industria auxiliar la desconfianza crece a medida que las adjudicaciones de piezas, que la firma del óvalo prometió designar antes de verano, se retrasa. Desde el sector advierten que la propia marca «nunca ha dado un plazo concreto». Sin embargo, los proveedores confían en que la multinacional cierre las contrataciones en los próximos meses para comenzar a diseñar las estrategias de producción para los próximos años. «Estamos todos con la expectativa de esas adjudicaciones, porque tampoco puede seguir mucho tiempo fabricando solamente el Kuga», explican desde una empresa de la industria auxiliar con gran arraigo a la marca americana.

La incerteza rodea al nuevo modelo desde el primer momento. En mayo de 2024, Kieran Cahill, vicepresidente europeo de Ford, confirmó la llegada de un nuevo vehículo a la planta de Almussafes para el año 2027. Desde entonces, lo único que ha trascendido por parte de la marca es que será un coche multienergía, en concordancia con los renovados planes de electrificación de la multinacional norteamericana; que se producirá para todos los mercados exteriores y que será completamente nuevo respecto a la gama de productos de Ford en Europa.

El anuncio de la dirección europea respecto a la factoría de Almussafes también incluía una cifra de producción aproximada que alimentaba la ilusión de trabajadores y proveedores. 300.000 unidades anuales a partir de 2027, una cantidad muy ambiciosa para ser alcanzada con un sólo vehículo, pero que despejaba las dudas sobre el futuro de la planta valenciana.

Sin embargo esa cifra ya empieza a verse como un sueño que se aleja cada vez más de la realidad. Antes de que comenzasen las vacaciones estivales desde la firma se negaba cualquier cambio respecto a los planes iniciales relacionados con el nuevo vehículo. No obstante, entre las empresas del sector ya se piensa en cifras mucho menores, pero más realistas para la planta valenciana de Ford.

El propio presidente del comité de empresa de la factoría, Carlos Faubel, ya dejaba entrever, en su entrevista con LAS PROVINCIAS, que la cifra de producción podría acercarse más a las 250.000 unidades que a las 300.000.