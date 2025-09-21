Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El precio de la luz deja mañana lunes siete horas gratis para usar los electrodomésticos
Presentación de un nuevo modelo de coche eléctrico en China en 2023. AFP

¿Por qué nos mareamos más en los coches eléctricos?

La falta de estímulos sonoros y su forma de frenar y acelerar favorecen el conflicto sensorial que da lugar a la cinetosis: el mareo del viajero

Julio Arrieta

Julio Arrieta

Domingo, 21 de septiembre 2025, 19:28

«Niño, deja de leer y mira a la carretera, que te vas a marear». Este mandato materno, que todos escuchamos en nuestra infancia y ... que rara vez nos evitaba las náuseas ni, en el peor de los casos, la vomitera, se ha convertido en un consejo de insospechada actualidad. ¿Por qué? Porque resulta que cada vez son más las personas que aseguran marearse cuando viajan en coches eléctricos. Y aquellos malestares infantiles en ruidosos automóviles de motor de explosión y estos en los enchufables son una misma cosa, la cinetosis, también conocida como mareo del viajero. Pero, ¿por qué parece darse más en los coches eléctricos?

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Le pierden a una mujer la vesícula en el hospital y al encontrarla, el análisis revela que tiene un cáncer muy avanzado
  2. 2 Un conductor novel detenido en Valencia por circular ebrio cuatro días después de obtener el carnet
  3. 3 Una furgoneta choca con una rotonda en la avenida Tarongers de Valencia
  4. 4 La relación tóxica que destapó la trama de visados en el consulado dominicano en Valencia
  5. 5

    Manuel Carrasco, un Salvaje en el Roig Arena de Valencia
  6. 6

    El show de Santamaría
  7. 7 Emergencias avisa de la probabilidad de tormentas intensas en Valencia y Castellón
  8. 8

    La causa de la dana: «Sálvese quien pueda»
  9. 9 El castillo del cártel de los Balcanes: los GEO asaltan la fortaleza de la marihuana en el Levante
  10. 10 La Ley lo respalda: los inquilinos podrán quedarse en la vivienda aunque el propietario no renueve el contrato

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias ¿Por qué nos mareamos más en los coches eléctricos?

¿Por qué nos mareamos más en los coches eléctricos?