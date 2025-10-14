Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Puerta de acceso a la fábrica de Ford Almussafes. Irene Marsilla

El Consell ya estudia alternativas ante un posible retraso en los planes de Ford para Almussafes

Camarero confirma que el presidente de la Generalitat se reunirá con la empresa para abordar la situación de la factoría y asegura que ya se trabaja en la opción de pedir una prórroga para el mecanismo RED

Javier Gascó

Javier Gascó

Valencia

Martes, 14 de octubre 2025, 18:17

Comenta

El nerviosismo instalado en la plantilla de Ford Almussafes salta al Consell. La falta de concreción por parte de la multinacional respecto al futuro ... de la planta valenciana ha obligado al Ejecutivo regional a empezar a plantearse alternativas para asegurar el trabajo de los empleados de la fábrica de la Ribera en caso de que el vehículo multienergía previsto para 2027 se retrase. De hecho, la vicepresidenta y portavoz del Consell, Susana Camarero, ha confirmado que Mazón se reunirá en los próximos días con la dirección de la compañía para aclarar la situación actual.

