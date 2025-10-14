El Consell ya estudia alternativas ante un posible retraso en los planes de Ford para Almussafes

El nerviosismo instalado en la plantilla de Ford Almussafes salta al Consell. La falta de concreción por parte de la multinacional respecto al futuro ... de la planta valenciana ha obligado al Ejecutivo regional a empezar a plantearse alternativas para asegurar el trabajo de los empleados de la fábrica de la Ribera en caso de que el vehículo multienergía previsto para 2027 se retrase. De hecho, la vicepresidenta y portavoz del Consell, Susana Camarero, ha confirmado que Mazón se reunirá en los próximos días con la dirección de la compañía para aclarar la situación actual.

«Ford es verdad que está en cambios para adaptarse al mercado. La empresa siempre ha dicho que la factoría de Almussafes es un nudo estratégico para ellos. En los próximos días habrá una reunión con el presidente y le trasladarán la situación de la compañía». Desde el propio gobierno valenciano aseguran que se trata de una reunión de trabajo, pero la vicepresidenta también ha desvelado que ya se han iniciado los trabajos por parte de la conselleria de Empleo para solicitar una prórroga del mecanismo RED, en caso de que se prolongue la parálisis instaurada en la fábrica valenciana.

«Desde luego desde se trabajará y se hará todo lo necesario para asegurar esa protección a los trabajadores», ha recalcado Camarero que ha apsotillado: «Por lo tanto, diálogo continuo, relación continua con la empresa y apoyo a Ford para que vaya lo mejor posible en los próximos tiempos».

Las palabras de Camarero respecto a la factoría de Almussafes llegan una semana después de la visita de la cúpula mundial de Ford a la fábrica valenciana. Un encuentro del que se esperaban obtener los detalles definitivos del nuevo vehículo, pero que volvió a quedar en nada. Es cierto que, según indicó UGT, la dirección garantizó el mantenimiento del empleo actual para el año 2027, pero poco más.

Mientras tanto, los proveedores, que ya deberían conocer al dedillo las piezas que deberán fabricar para ese nuevo vehículo observan la situación con total incertidumbre. Algunas de las empresas que conforman el sector auxiliar de la marca del óvalo sí que han recibido noticias de Ford, pero otras se mantienen a la espera, por lo que todo apunta a que será complicado cumplir con los plazos previstos inicialmente.