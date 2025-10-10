El tráfico marítimo de vehículos se hunde en el puerto de Valencia lastrado por la crisis de Ford Almussafes

Entre los grandes puertos del Mediterráneo, pocos reflejan tan bien la dualidad del momento que vive el transporte marítimo de vehículos como los valencianos. Mientras ... Sagunto acelera y se consolida como el puerto que más crece de España, Valencia resiste como referente exportador, aunque con un acusado descenso de volumen tras un 2024 complejo para el sector de la automoción, especialmente para la planta de Ford en Almussafes. Ambos, sin embargo, siguen en el top-5 nacional según el último Informe de Valoración Logístico-Portuaria de ANFAC.

El documento elaborado por la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones retrata un mercado en transformación. El transporte marítimo de vehículos cayó un 9,4% a nivel nacional, hasta los 2,48 millones de unidades, en un contexto marcado por la ralentización industrial y la reconfiguración de las cadenas logísticas globales. Pese a ello, la valoración media de los puertos españoles se mantiene estable, con 3,9 puntos sobre 5, y un liderazgo cada vez más claro de las instalaciones que han sabido combinar eficiencia operativa y proactividad comercial. Ahí, los puertos valencianos, con una valoración de 4 puntos —ligeramente superior a la media nacional—, mantienen su pulso competitivo.

Si bien, en ese tablero, el puerto de Valencia ha cerrado 2024 con una impresionante caída del 23,3 % en el tráfico de automóviles —de 453.829 unidades en 2023 a 348.010 en el último ejercicio—. Según explica la propia Autoridad Portuaria, «los tráficos de coches tienen también su relevancia por la producción de Ford, que posee terminal propia y, en este caso, el puerto se adapta a los reajustes de esta empresa con planta en Almussafes». Y es que la bajada de un 45% de la producción de la marca americana en Valencia no ha sido baladí. Aun así, el puerto se mantiene como el tercero español por volumen, tras Santander y Barcelona, y quinto en valoración global, con 3,8 puntos.

Por otro lado, el enclave valenciano conserva su perfil netamente exportador, con el 80,1% del tráfico destinado al exterior. Las importaciones apenas representan el 19,9%, y casi la totalidad de los movimientos se realizan por carretera.

En los parámetros de evaluación, Valencia destaca en trámites aduaneros (4,4 puntos), asignación de zonas de depósito (4,5) y flexibilidad operativa (4,1). Sin embargo, el informe detecta una puntuación inferior en proactividad (3,9) y accesibilidad ferroviaria (3,2), además de señalar la falta de espacio logístico y la congestión temporal en momentos punta de carga.

Sagunto, líder nacional en crecimiento

Por su parte, Sagunto se dispara con un crecimiento del 10,3% —el mayor del país—, alcanzando 158.183 unidades gestionadas frente a las 143.401 de 2023. De ellas, el 98,6% correspondieron a importaciones, lo que refuerza su papel como puerto receptor de vehículos espoleado por el buen hacer del centro logístico de Toyota y Lexus en la capital del Camp de Morvedre, cuya ampliación en 200.000 m2 es sólo cuestión de tiempo. Además, la Autoridad Portuaria de Valencia incide en que su crecimiento se va a ver multiplicado desde septiembre por la incorporación de una nueva línea de transporte de vehículos.

Pormenorizadamente, su rendimiento le ha permitido obtener una valoración global de 4,2 puntos sobre 5, lo que lo sitúa como tercer mejor puerto de España, sólo por detrás de Tarragona (4,5) y Santander (4,4). En los apartados de proactividad, agilidad aduanera y accesibilidad por carretera, Sagunto roza la perfección con 5 puntos, destacando además en flexibilidad operativa (4,7) y trato al cliente (4,6).

El informe de ANFAC subraya que el recinto saguntino mantiene una percepción «estable y muy positiva» entre los fabricantes de automóviles por su agilidad en las operaciones, la baja congestión en muelles y la rapidez en los procesos de carga y descarga. Sin embargo, su mayor punto débil sigue siendo la ausencia de conexión ferroviaria directa, que limita su integración intermodal y eleva los costes logísticos para la distribución interior. ANFAC remarca que la finalización de los accesos ferroviarios —prevista para 2027 dentro del Corredor Mediterráneo— «podría elevar la nota global del puerto hasta los 4,7 puntos y situarlo en la élite europea del transporte de vehículos».

Un mercado en transición: menos volumen, más eficiencia

Finalmente, el informe de ANFAC destaca que, aunque el transporte marítimo sigue siendo el principal modo logístico de los fabricantes (51,9% del total), su cuota ha descendido 3,2 puntos frente al ferrocarril y la carretera. El motivo, explican, está en la reconfiguración de las cadenas de suministro tras la pandemia y en el aumento de costes energéticos y portuarios, que han reducido la competitividad de algunas rutas marítimas.

No obstante, el organismo reconoce la resiliencia del sistema portuario español, con diez trimestres consecutivos de crecimiento interanual en valor añadido logístico y un fortalecimiento progresivo del transporte intermodal. En este contexto, la Comunitat Valenciana «ha mostrado un comportamiento ejemplar, combinando competitividad, capacidad técnica y adaptación a las nuevas exigencias medioambientales», subraya el documento.