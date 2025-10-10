Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Vehículos fabricados por Ford a la espera de ser embarcados en el puerto de Valencia Heino Kalis/Reuters

El tráfico marítimo de vehículos se hunde en el puerto de Valencia lastrado por la crisis de Ford Almussafes

La capital del Turia sufre un descenso del 23 % en transporte de automóviles por mar, la mayor caída del país, mientras Sagunto se desmarca como el que más crece de España

Kike Cervera

Valencia

Viernes, 10 de octubre 2025, 14:29

Entre los grandes puertos del Mediterráneo, pocos reflejan tan bien la dualidad del momento que vive el transporte marítimo de vehículos como los valencianos. Mientras ... Sagunto acelera y se consolida como el puerto que más crece de España, Valencia resiste como referente exportador, aunque con un acusado descenso de volumen tras un 2024 complejo para el sector de la automoción, especialmente para la planta de Ford en Almussafes. Ambos, sin embargo, siguen en el top-5 nacional según el último Informe de Valoración Logístico-Portuaria de ANFAC.

