Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de contenedores en una de las terminales del puerto de Valencia Damián Torres

El puerto de Valencia se afianza como líder del Mediterráneo en conectividad y roza el podio europeo

El enclave valenciano se consolida como número uno nacional y cuarto continental según el índice de Naciones Unidas, sólo por detrás de Róterdam, Amberes y Hamburgo

Kike Cervera

Valencia

Martes, 7 de octubre 2025, 17:13

Comenta

El puerto de Valencia ha vuelto a demostrar su peso en el mapa mundial del transporte marítimo. La última actualización del Port Liner Shipping ... Connectivity Index (PLSCI), elaborado por la Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), sitúa al recinto valenciano como el puerto con mayor conectividad de España y el cuarto de Europa, con una puntuación de 586,39 puntos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere tras quedar atrapado en el ascensor y caer por el hueco al intentar escapar
  2. 2 Una lengua de aire frío trae 5 días de lluvia a Valencia y Aemet activa un triple aviso con tormentas y granizo
  3. 3 Investigan la caída de un joven desde el piso 14 de un edificio de Campanar
  4. 4 Aemet anuncia lluvias de hasta 100 l/m2 en 12 horas el 9 de octubre en Valencia y activa el aviso naranja
  5. 5

    El milagro de la joven valenciana accidentada en Tailandia: «Ángela ya sonríe»
  6. 6 Un solar vacío durante décadas dará paso a un hotel de 46 habitaciones en pleno corazón de Ruzafa
  7. 7 Muere la influencer Luanna Araújo junto a su marido y un amigo el día de su 29 cumpleaños
  8. 8

    Cambios horarios en Primaria, en la jornada continua y en el uso de tablets, las novedades educativas que vienen
  9. 9 Secuestran a dos hermanos en Valencia para cobrar una deuda de 25.000 euros en una trama de criptomonedas
  10. 10 Incendio en la discoteca de la Cruz Cubierta

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias El puerto de Valencia se afianza como líder del Mediterráneo en conectividad y roza el podio europeo

El puerto de Valencia se afianza como líder del Mediterráneo en conectividad y roza el podio europeo