El puerto de Valencia se afianza como líder del Mediterráneo en conectividad y roza el podio europeo

El puerto de Valencia ha vuelto a demostrar su peso en el mapa mundial del transporte marítimo. La última actualización del Port Liner Shipping ... Connectivity Index (PLSCI), elaborado por la Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), sitúa al recinto valenciano como el puerto con mayor conectividad de España y el cuarto de Europa, con una puntuación de 586,39 puntos.

Por delante únicamente figuran tres grandes referentes del norte del continente; Róterdam (952,13 puntos), Amberes (879,01) y Hamburgo (698,80), una posición que confirma el papel estratégico de Valencia como puerta de entrada y salida de mercancías del sur de Europa y eje esencial para la conexión con los principales mercados internacionales.

En cuanto al sistema de medición, el índice PLSCI estima el grado de integración de los puertos en las redes mundiales de transporte marítimo regular y, para ello, toma en consideración variables como el número de navieras que operan, la capacidad de los buques más grandes, la frecuencia de las escalas, el número de conexiones directas o la capacidad anual medida en TEUs (contenedores estándar de 20 pies).

En el contexto español, Valencia lidera la conectividad marítima con respecto al resto de puertos del país. Le siguen Algeciras, quinto en el ranking europeo con 518,48 puntos, y Barcelona, séptimo con 473,55. Por su parte, Las Palmas se sitúa en el duodécimo lugar continental con 294,32 puntos, mientras que Málaga cierra el listado de los treinta primeros con 161,04.

El peso europeo y global

A escala mundial, el transporte marítimo sigue dominado por los gigantes asiáticos. El índice lo encabezan Shanghái (2.433,97 puntos), Ningbo (2.020,10), Singapur (1.859,03), Busán (1.625,05) y Qingdao (1.367,19). En ese contexto, Róterdam se mantiene como el puerto más conectado de Europa y el décimo del mundo, mientras que Valencia reafirma su posición como el enclave más relevantes del mar Mediterráneo.

España, además, figura como el país de la Unión Europea con mejor conectividad marítima, con 421,13 puntos en el Liner Shipping Connectivity Index (LSCI). Este resultado coloca al país en el octavo puesto global, superando a Países Bajos (378,71) y Bélgica (344,03), dos de los grandes referentes portuarios del continente.