Chóferes de empresas de la red narcoportuaria ya buscan empleo en otras compañías Los conductores afectados temen no poder cobrar la nómina o que la trama provoque el cierre de las firmas en las que trabajaban

La operación 'Spider', que se saldó con la detención de 85 personas vinculadas a la organización criminal que introducía cocaína a través del puerto de Valencia, ha desatado el temor entre los trabajadores de las empresas implicadas en la trama. Buena parte de los conductores contratados por las cinco empresas que tenían una vinculación más estrecha con la red de narcotráfico ya han iniciado la búsqueda de nuevos trabajos vinculdos con el sector del transporte ante la amenaza de un posible cierre definitivo de las compañías en las que desempeñaban su actividad.

La detención de diecisiete responsables de cinco empresas ha provocado una onda expansiva que se ha hecho notar en el sector del transporte y la logística. En concreto, en la última semana una decena de conductores que trabajaban para una de las compañías implicadas en la trama han realizado diversas entrevistas de trabajo con otras compañías del sector para tratar de conservar el empleo ante la inesperada situación.

Por el momento, se desconoce el número de empresas de transporte vinculadas al cártel de la droga. La Policía Nacional sí que informó sobre la detención de hasta nueve camioneros. Según los informes policiales, los transportistas se convirtieron en piezas clave para el traslado de la droga, por lo que los cabecillas de la red pretendían infiltrar al máximo número de trabajadores en el puerto de Valencia para tener mayor disponibilidad de estibadores y camioneros para realizar los rescates de alijos de cocaína en las bases de contenedores.

Desde el sector explican que el desmantelamiento del cártel ha tenido «un alto alcance» para alguna empresa del transporte, aunque aseguran desconocer el número concreto de firmas implicadas en la trama. La detención de varios altos cargos de empresas ha generado desconfianza e incertidumbre entre los chóferes, que intuyen que el proceso judicial será largo y las consecuencias empresariales puede ser definitivas para más de una compañías.

Asimismo, fuentes cercanas al sector concretan que en estas primeras semanas tras el estallido de la trama, la preocupación principal de los transportistas perjudicados es el cobro de la nómina a final de mes. «Nos transmiten que no saben si cobrarán», indican desde una de las empresas que ya está realizando entrevistas de trabajo a los camioneros de una de las firmas implicadas.

El mayor golpe policial al entramado portuario del narcotráfico en España, la operación 'Spider', se saldó con 85 detenciones, la incautación de 4,5 toneladas de cocaína y 59 registros en una veintena de localidades valencianas, así como en la isla de Ibiza.

Además de los alijos de cocaína confiscados, los agentes antidroga se incautaron también de 365.000 euros, 53 vehículos de alta gama, una embarcación valorada en 400.000 euros, lingotes de oro, diamantes, 60 relojes de prestigiosas marcas y ocho armas de fuego, entre ellas tres revólveres y dos bolígrafos pistola.

El titular del Juzgado de Instrucción número 15 de Valencia, que dirige esta investigación, tras levantar el secreto de las actuaciones (salvo en una pieza separada), ha decretado el ingreso en prisión provisional de 41 de esos arrestados. Para 27 de ellos la medida cautelar no admite condiciones, es decir, supone su ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza. En cambio, en relación con los 14 restantes, el juez admite que puedan eludir su entrada en la cárcel de forma preventiva previo pago de fianzas que llegan, según los casos, hasta 40.000 euros.