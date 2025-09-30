Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Directo Aemet rebaja la alerta a color amarillo en la Comunitat
Camiones desfilando por la V-30. Damián Torres

Avalancha de camiones para descargar contenedores en el puerto tras el cierre de la estiba por la alerta roja

Cientos de vehículos taponan la V-30 y la CV-500

Lola Soriano

Lola Soriano

Valencia

Martes, 30 de septiembre 2025, 11:07

El colapso de camiones que transportan mercancías al puerto de Valencia es una de las consecuencias derivadas de la lluvia de estas últimas horas que obligaron a cerrar el trabajo de la estiba por la alerta roja declarada.

En la carretera V-30 y la Cv 500 o Carretera del Saler A estas horas de la mañana están colapsadas por la circulación de estos grandes vehículos que tienen que acceder al interior del puerto de Valencia para dejar los contenedores del transporte internacional que ayer no pudieron llevar por las lluvias y también para recoger los de los barcos que están atacados en el Puerto de Valencia.

La escuela son tan significativas que la imagen parece una procesión de vehículos y está dificultando la circulación en la zona.

Si viene el puerto de Valencia sí que estaba abierto para otros servicios, No ocurrió lo mismo ayer con el tema de la estiba ya que por protocolo tienen que cerrar cuando hay alerta roja y eso ha desencadenado en una acumulación de trabajo Que se está viendo en las carreteras.

Según fuentes consultadas al día Solin entrar unos 5000 camiones para tareas de carga y descarga, por lo tanto si durante 24 horas no se pudo acceder ahora se ha juntado El trabajo de dos días y son unos 10.000 camiones los que se prevé que entren en el puerto para hacer las tareas técnicas de logística.

Esta mayor presencia del transporte en las carreteras de acceso al puerto se ha traducido en colapso de los coches que circulan por la CV 30 y también en la cv 500, afectado también al transporte de la EMT, ya que los autobuses de línea 25 también están atascados entre los camiones en sentido Valencia.

