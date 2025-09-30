Atropello mortal en la V-21 a la altura de Albuixech El accidente, que se ha cobrado la vida de un hombre de 49 años, ha obligado a movilizar varias ambulancias y está causando importante retenciones sentido Sagunt

Ignacio Cabanes Valencia Martes, 30 de septiembre 2025, 09:14 Comenta Compartir

Un accidente múltiple en la V-21, ocurrido a primera hora de esta mañana de martes a la altura de Albuixech, se ha saldado con una persona fallecida, un hombre de 49 años, y tres heridos leves. Al parecer, uno de los conductores de los vehículos implicados se habría bajado del turismo y ha sido arrollado por otro, sin que los medios sanitarios desplazados al lugar pudieran hacer nada por salvar su vida,

El siniestro mortal se ha producido en el punto kilométrico 10,5 de la V-21, sentido Sagunt, por causas que están siendo investigadas por la Guardia Civil de Tráfico. Hasta el lugar del accidente se han desplazado tres ambulancias y por el momento se desconoce el estado del resto de personas afectadas, aunque sí se ha confirmado el fallecimiento de un hombre de 49 años.

Como consecuencia del accidente se están provocando retenciones de cinco kilómetros en la citada autovía sentido Sagunt, según informan fuentes de la Dirección General de Tráfico (DGT) y hay congestión en la entrada hacia Valencia. Asimismo, se ha tenido que cortar el carril Bus-VAO.