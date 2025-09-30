Las lluvias colapsan la movilidad en Valencia Las precipitaciones colapsan pasos inferiores de la red ferroviaria y la vuelta a la actividad de la ciudadana devuelve las retenciones a las carreteras del área metropolitana

Gonzalo Bosch Valencia Martes, 30 de septiembre 2025, 10:20 | Actualizado 10:25h. Comenta Compartir

Valencia vivió este lunes el primer aviso por alerta roja del otoño. Gracias al parón educativo y al fomento por parte de las empresas del teletrabajo siempre que no fuera necesario desplazarse, el tráfico en la provincia de Valencia se redujo un 75%. Sin embargo, este martes con alerta naranja y las lluvias siendo persistentes en Valencia capital, la movilidad en la región ha vuelto a verse saturada. Las precipitaciones son en gran parte culpables, pues la red ferroviaria se ha visto bloqueada por pasos inferiores inundados. Esto obliga a muchos trabajadores a acudir a su puesto en vehículo personal, lo que también colapsa las carreteras.

La red de Cercanías de Valencia no para de suspender trenes de las líneas C1 y C2 durante la mañana de este martes. Al comienzo de la jornada, las lluvias de la noche habían inundado el paso inferior de la red en Alfafar-Benetússer, lo que ha obligado a cancelar más de seis convoyes en las primeras horas. Pasadas las ocho de la mañana, Adif ha informado que la incidencia en Alfafar estaba solucionada, pero la red se ha visto alterada y circula con sendos retrasos.

Del mismo modo, pasadas las 9 de la mañana los bloqueos han comenzado a producirse en Alzira. Las lluvias, de nuevo, han inundado un paso de viajeros en esta ubicación, bloqueando la circulación de toda la línea C2. De nuevo, Adif ha informado que se trabaja en la zona para solucionar dichas incidencias.

Si la red ferroviaria del entorno de Valencia falla, muchos usuarios deben hacer uso de su vehículo particular para desplazarse. Esta situación, sumada a que muchos centros educativos han reabierto de nuevo, así como muchas empresas han vuelto a la presencialidad, ha provocado que el área metropolitana de Valencia vuelva a verse colapsada por el tráfico rodado.

Las vías más afectadas por el tráfico lento son la A-7 y la V-30, donde se registran quince kilómetros de retenciones respectivamente. Según indican fuentes de Tráfico, en la V-30 se registran diez kilómetros de retenciones entre Quart de Poblet y Pinedo sentido puerto como consecuencia de la gran afluencia de camiones que quieren acceder a este punto. Además, esta misma vía presenta otros cinco kilómetros entre Horno de Alcedo y Pinedo sentido Alicante.

También respecto a las carreteras, cabe recordar que la lluvia ha provocado que en la provincia de Castellón se localicen hasta tres carreteras secundarias que continúan cortadas durante la mañana de este martes: CV-137 en Càlig, CV-200 en Almedíjar y CV-1486 en Cabanes.

Valencia se ha despertado además este martes con un trágico suceso en la V-21 sentido Valencia. Y es que un hombre ha fallecido arrollado por otro vehículo a la altura de Albuixech. Hasta el momento se desconoce si la lluvia ha sido el motivo por el que el usuario ha parado su vehículo y ha decidido salir de él. Sin embargo, el suceso ha provocado más de ocho kilómetros de retención hasta Valencia ciudad, donde la Policía Local ha tenido que cortar durante unos minutos el paso inferior en la avenida Cataluña para que la congestión afectara también a la ciudad.

Del mismo modo, el tráfico en dirección a Valencia también se ha visto colapsado en la zona sur, donde un segundo accidente, esta vez en la V-31, también ha dejado más de cuatro kilómetros de retención de entrada en la capital.

Y es que, pese a que el 'cap i casal' ha resistido bien a las lluvias constantes durante la noche, y las carreteras no se han visto afectadas, durante la mañana el Ayuntamiento informaba que en el paso inferior de Tres Forques-Ciudad Ros Casares se ha interrumpido la circulación por acumulación de agua en su interior. a las 10 de la mañana no se han registrado incidencias ni en los autobuses de la EMT ni en el servicio de Metrovalencia.