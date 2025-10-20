La oficina del Plan Cabanyal-Canyamelar saca a subasta seis nuevos inmuebles para viviendas y comercios El precio medio de salida se sitúa en 950 euros, 550 menos que la anterior puja con propiedades que van de 95.000 a 160.000 euros

El Ayuntamiento de Valencia, a través de la Sociedad Pla Cabanyal-Canyamelar, ha sacado a subasta seis nuevos inmuebles para uso residencial y locales para uso comercial en el barrio, en el marco de las iniciativas que impulsa la sociedad (entidad constituida conjuntamente por el Ayuntamiento y la Generalitat).

Los inmuebles a subasta se localizan en la calle Los Ángeles 22, bajo y primero, en la calle Francisco Eximenis, 28, bajo y primero y en la calle Vidal de Canelles, 20, bajo y primero. La superficie de las viviendas oscila entre los 100 y los 175 metros cuadrados, y los precios de salida de la licitación se sitúan entre los 95.000 y los 160.000 euros.

El pliego de condiciones de la subasta se puede consultar desde este lunes en la web de la Sociedad Plan Cabanyal www.plancabanyal.es y en la Plataforma de Contratación del Sector público; y el plazo de admisión de ofertas finalizará el próximo 1 de diciembre.

Visitas desde el 27 de octubre

Los inmuebles objeto de enajenación mediante la licitación L2-025 podrán ser visitados desde el próximo día 27 de octubre hasta el 21 de noviembre. Las personas interesadas en acceder a esta oferta pueden concertar las visitas a través de la web www.plancabanyal.es.

Según establecen las bases, cada oferta económica se valorará con 35 puntos y «se tendrán también en cuenta los aspectos sociales de la persona ofertante». De hecho, se valorará con 30 puntos dedicar el inmueble a residencia habitual. Además, circunstancias como ser menor de 35 años, ser vecino o vecina del barrio, o haberlo sido, puntúan con 5 puntos; y también se recogen valoraciones para los mayores de 65 años, las personas con diversidad funcional, y las familias numerosas y monoparentales, entre otros aspectos.

El precio medio de salida es de 950 euros por metro cuadrado, «un precio que se sitúa muy por debajo del de la zona, e incluso por debajo del precio medio de adjudicación de la anterior licitación, que llegó a los 1.500€/m2. Con ello se pretende que sea accesible a un mayor número de personas», ha explicado el concejal de Urbanismo, Vivienda y Licencias, Juan Giner.

El edil ha reiterado que «el Ayuntamiento va a seguir incidiendo en esta línea de trabajo para avanzar en la revitalización residencial y económica del Cabanyal-Canyameral», y ha recordado que «los inmuebles y solares que se ofrecen a subasta tienen que dedicarse prioritariamente al uso residencial y no pueden, en ningún caso, convertirse en viviendas de uso turístico».

Juan Giner ha destacado el trabajo realizado desde el Plan Cabanyal Canyamelar para impulsar la rehabilitación y construcción de nuevas viviendas. «El acceso a la vivienda es una de las principales preocupaciones de los valencianos y, por tanto, es una prioridad máxima para el Gobierno municipal de la alcaldesa María José Catalá», ha concluido.

El anuncio de esta convocatoria también se difundirá, de manera paralela, mediante una campaña informativa en los autobuses de la EMT. Para ello, se han colocado dos vinilos fijos informativos en autobuses de las líneas 19, 31, 32, 81, 92, 95, 98 y 99, dado que todas ellas realizan parte de su recorrido por el barrio.