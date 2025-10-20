La Oreja de Van Gogh hará un segundo concierto en el Roig Arena tras agotar las entradas en menos de dos horas Un problema a nivel mundial en servidores aplaza cuatro horas el proceso de compra para asistir a la actuación del grupo en Valencia, con Amaia Montero al frente, que tendrá lugar los días 4 y 5 de septiembre de 2026

Una expectación inusitada que ha acabado con un segundo concierto. Hasta las cuatro de la tarde de este lunes no empezó la venta de las entradas para el concierto que La Oreja de Van Gogh tiene previsto ofrecer en el Roig Arena de Valencia el 4 de septiembre de 2026. La expectación era muy grande y estaba previsto que los tickets saliesen a la venta a las doce del mediodía, pero un problema en los servidores a nivel mundial provocó fallos en multitud de aplicaciones, entre ellas esta para la compra de las entradas, que se preveía muy veloz. Y es que el nuevo espacio de ocio se está convirtiendo en una máquina de vender entradas y nadie quiere perderse a sus artistas favoritos en este espectacular espacio. Así, las llamadas y las conversaciones entre quienes querían comprar una entrada se multiplicaron hasta primera hora de la tarde.

De este modo, cuando se abrió el turno online de compra de entradas, sin distinción de precios entre las más caras y las más baratas, las mismas se agotaron en menos de dos horas, lo que hizo que el grupo programara una segunda fecha, en este caso un día después, el 5 de septiembre, cuyas entradas también han salido a la venta esta tarde.

Las entradas de la gira no sólo se agotaron en cuestión de poco tiempo en Valencia, sino que la relación de 'llenos' en los diferentes recintos fue continuada según la web oficial del grupo: Zaragoza, Pamplona, Barcelona, Bilbao, San Sebastián, dos en Madrid... lo cual da una idea de la gran expectación que ha generado el anuncio de la gira.

Estos conciertos forman parte de su nueva gira, que llevará por lema 'Tantas cosas que contar', que coincide con la vuelta de Amaia Montero al grupo y la celebración del 30º aniversario de la banda y con la que recorrerá otras 14 ciudades españolas.

El tour arrancará en el mes de mayo de 2026 con un espectáculo que pasará además por Bilbao (9 de mayo), Madrid (28 y 29 de mayo), Albacete (6 de junio), Murcia (13 de junio), Sevilla (26 de junio), Fuengirola (27 de junio), Gijón (10 de julio), San Sebastián (31 de julio), Santander (21 de agosto), Valladolid (27 de agosto), A Coruña (11 de septiembre), Zaragoza (9 de octubre), Barcelona (6 de noviembre) y Pamplona (20 de noviembre).

La elección del nombre de la gira, 'Tantas cosas que contar', supone un guiño a uno de sus álbumes más emblemáticos: 'El viaje de Copperpot', que este año cumple 25 años. Y, en sus conciertos, la banda incluirá algunos de sus éxitos como 'Cuídate', 'La Playa', 'Puedes contar conmigo', 'Rosas' o '20 de enero'.

«Volver a estar juntos es mágico para nosotros y necesitamos compartirlo. Hoy más que nunca queremos salir al mundo con nuestras canciones bajo el brazo, ser miles durante una noche y cantar con vosotros que la vida es una vez, que es aquí y que es ahora», han expresado los miembros del grupo.

