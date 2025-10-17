Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Urgente Localizan con vida a un hombre que llevaba varios días herido e inconsciente en su domicilio en Valencia
La Fúmiga, durante un concierto. LP

Las entradas para el nuevo concierto de La Fúmiga se agotan en una hora

Las dos citas de despedida de los escenarios del grupo valenciano para el 30 y 31 de octubre de 2026 en el Roig Arena cuelgan el cartel de lleno

R. D.

Valencia

Viernes, 17 de octubre 2025, 18:06

Comenta

Un suspiro es lo que han durado las entradas para el nuevo concierto programado por La Fúmiga en el Roig Arena previsto para el 30 de octubre de 2026 y que precede al de la despedida final que tendrá lugar al día siguiente en ese mismo escenario. La venta de tiques comenzaba este viernes a las tres de la tarde y en una hora ya se habían agotado.

Esta velocidad demuestra las ganas de los fans de disfrutar de las últimas actuaciones del grupo valenciano antes de dejar los escenarios. Aunque todavía falta un año para que llegue ese momento, se han abalanzado a por las entradas para disfrutar en directo de su música. Estos serán los dos últimos conciertos de La Fúmiga dentro de la gira 'Tot s'acaba'.

La banda, originaria de Alzira, tiene 13 años de historia. En ese tiempo ha ido creciendo en popularidad, con su sello característico de música que recuerda al estilo de charanga, con letras en valenciano, que ha ido ganando miles de adeptos sin parar entre el público. Deja éxitos para el recuerdo como 'Mediterrànea', su canción más conocida, así como 'Havia de passar', 'Ja no fa mal' o 'Espremedors', entre otras.

