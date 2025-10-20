La Oreja de Van Gogh y Aitana retrasan la venta de entradas para el Roig Arena por la caída de Amazon Web Services

Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

La vuelta de la banda donostiarra con Amaia Montero ha generado gran expectación

María Gardó

María Gardó

Valencia

Lunes, 20 de octubre 2025, 12:12

La venta de entradas para la esperada gira de La Oreja de Van Gogh, anunciada primeramente para las 12.00 horas de este lunes, se ha retrasado 16.00 horas por la caída mundial de Amazon Web Services. Así lo ha anunciado la banda en sus redes sociales.

Desde que La Oreja de Van Gogh anunciara su regreso con Amaia Montero, los fans ya se organizan para comprar las entradas para la gira. El grupo vasco acutará en el Roig Arena el 4 de septiembre en el tour 'Tantas cosas que contar'.

¿Cómo conseguir las entradas? Se podrán adquirir en la web oficial del Roig Arena y app oficial.

El concierto supondrá la vuelta a los escenarios de Amaia Montero con la banda de la que fue vocalista en sus comienzos en la música y que marcó una época para una generación.

Los precios de las entradas oscilarán entre los 45,00 euros y los 72,00 euros más gastos de distribución y, los paquetes vips, entre los 110 y los 290 euros más gastos de distribución.

Por su parte, Aitana actuará en el Roig Arena el 22 de mayo y las entradas en preventa para clientes del Santander también salían a la venta este lunes a las 12 horas. De igual modo, la venta ha sido paralizada por los problemas de Amazon Web Services.

