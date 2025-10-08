Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Estas son las cinco noticias más importantes de hoy en la Comunitat Valenciana

Los temas más destacados de este miércoles 8 de octubre de 2025

Redacción

Miércoles, 8 de octubre 2025, 21:47

Comenta

Estas son las cinco noticias más destacadas que han ocurrido durante este miércoles 8 de octubre en la Comunitat Valenciana:

- ¿Dónde estuvo Mazón el 29-O?: el presidente responde

- Valencia suspende la Procesión Cívica del 9 d'Octubre mientras haya alerta naranja por lluvias

- Aemet amplía hasta las 15.00 horas del viernes el aviso naranja por fuertes tormentas en la Comunitat

- Archivada una denuncia contra José María Ángel por haber prescrito la falsedad documental

- Procesan a Rafa Mir por agresión sexual «empleando violencia»

