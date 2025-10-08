Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

El futbolista Rafa Mir el día que fue puesto a disposición judicial. EP

Procesan a Rafa Mir por agresión sexual «empleando violencia»

El futbolista del Elche C.F. tendrá que acudir a declarar de nuevo el próximo lunes 13 por la presunta violación a una joven en su casa de Bétera

Ignacio Cabanes

Ignacio Cabanes

Valencia

Miércoles, 8 de octubre 2025, 00:37

El futbolista Rafa Mir, que actualmente milita en el Elche C.F., ha sido procesado por un delito de agresión sexual con introducción ... de miembro corporal por vía vaginal, «empleando violencia», por los hechos ocurridos el 1 de septiembre de 2024 en su domicilio de la urbanización Torre En Conill de Bétera. El delantero, que jugaba en el Valencia C.F. cuando se produjo la violación denunciada por una joven a la que había conocido esa noche en una discoteca de Valencia, tendrá que acudir a declarar de nuevo, ya en calidad de procesado, el próximo lunes 13 de octubre en la plaza número ocho de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Llíria, que instruye la causa contra él y un amigo, Pablo Jara.

