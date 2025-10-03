Estas son las cinco noticias más importantes de hoy en la Comunitat Valenciana Los temas más destacados de este viernes 3 de octubre de 2025

Pradas el día de la declaración ante la jueza.

Redacción Viernes, 3 de octubre 2025, 21:28 Comenta Compartir

Estas son las cinco noticias más destacadas que han ocurrido durante este viernes 3 de octubre en la Comunitat Valenciana:

-La jueza de la dana rechaza archivar la causa: «Hay indicios abrumadores de una conducta negligente de Pradas»

- La UCO apunta a que el PSOE pagó con supuesto dinero negro a Ábalos y Koldo

-El hombre que estuvo con Bea antes de su muerte se niega a declarar

-Vendido en 48 horas un bloque de pisos para coliving entre Ruzafa y la Ciudad de las Artes

-Una inmobiliaria de Valencia transforma una guardería en 12 apartamentos de hasta 170.000 euros

