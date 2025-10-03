Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Urgente El precio de la luz cae en picado este sábado y deja cinco horas totalmente gratis: tramos de -0,01 y -0,02 euros para usar los electrodomésticos
Pradas el día de la declaración ante la jueza. Irene Marsilla

Estas son las cinco noticias más importantes de hoy en la Comunitat Valenciana

Los temas más destacados de este viernes 3 de octubre de 2025

Redacción

Viernes, 3 de octubre 2025, 21:28

Estas son las cinco noticias más destacadas que han ocurrido durante este viernes 3 de octubre en la Comunitat Valenciana:

-La jueza de la dana rechaza archivar la causa: «Hay indicios abrumadores de una conducta negligente de Pradas»

- La UCO apunta a que el PSOE pagó con supuesto dinero negro a Ábalos y Koldo

-El hombre que estuvo con Bea antes de su muerte se niega a declarar

-Vendido en 48 horas un bloque de pisos para coliving entre Ruzafa y la Ciudad de las Artes

-Una inmobiliaria de Valencia transforma una guardería en 12 apartamentos de hasta 170.000 euros

-

