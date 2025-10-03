Vendido en 48 horas un bloque de pisos para coliving entre Ruzafa y la Ciudad de las Artes

La vivienda de obra nueva vuela en el 'cap i casal'. Las promociones que surgen con un precio razonable se esfuman en cuestión de ... horas, sobre todo cuando están ubicadas en ubicaciones estratégicas en las que la demanda es mucho mayor a la oferta. Un escenario que cada vez es más común en la ciudad.

El último ejemplo se encuentra entre el popular barrio de Ruzafa y la Ciudad de las Artes y las Ciencias, en una zona en la que el incremento de los precios viene provocado por la falta de suelo para construir vivienda nueva. En un distrito completamente renovado por la reciente inauguración del Roig Arena el coste de un inmueble se ha disparado, por lo que encontrar un piso por menos de 200.000 euros resulta complicado.

Alternativas como el coliving ganan protagonismo en la ciudad ante la complejidad de la situación. Razón suficiente para comprender la rápida absorción que ha tenido un bloque de veinte pisos en el barrio de Monteolivete diseñados para el alquiler de media estancia que se ha vendido al completo en cuestión de 48 horas.

Se trata de uno de los últimos proyectos comercializados por Invernomics Real Estate, una empresa dedicada a la inversión inmobiliaria, que en las últimas semanas ha vendido en su totalidad un edificio de coliving de obra nueva con 20 apartamentos independientes, de entre 25 y 40 metros cuadrados, distribuidos en 5 alturas.

La venta de los pisos se cierra incluso antes de que comiencen las obras de construcción, previstas para el mes de diciembre. Al tratarse de una construcción de obra nueva, desde la comercializadora estiman que las viviendas estarán listas para entrar a vivir en un plazo de dos años.

Los precios de estos minipisos, que están pensados para ser alquilados en periodos de entre uno y once meses, van desde los 140.000 euros hasta los 200.000 euros y tendrán, según la inmobiliaria, una rentabilidad estimada del 6% anual, con proyección combinada de hasta el 12% por revalorización de la zona.