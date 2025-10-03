Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Vecinos del barrio de ruzafa, frente al mercado. JL Bort

Vendido en 48 horas un bloque de pisos para coliving entre Ruzafa y la Ciudad de las Artes

Los veinte apartamentos de la promoción, que empezarán a construirse en diciembre, van de los 140.000 hasta los 200.000 euros

Javier Gascó

Valencia

Viernes, 3 de octubre 2025, 01:01

La vivienda de obra nueva vuela en el 'cap i casal'. Las promociones que surgen con un precio razonable se esfuman en cuestión de ... horas, sobre todo cuando están ubicadas en ubicaciones estratégicas en las que la demanda es mucho mayor a la oferta. Un escenario que cada vez es más común en la ciudad.

