El veto a las viviendas en plantas bajas llega a más municipios de l'Horta Xirivella aplica desde mañana jueves una moratoria de hasta dos años

Paco Moreno Valencia Miércoles, 1 de octubre 2025, 16:43 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Xirivella aplica desde hoy la moratoria de licencias de obras para destinar plantas bajas a nuevas viviendas. El acuerdo plenario fue publicado ayer en el Diari Oficial de la Generalitat y prevé una vigencia máxima de dos años, hasta que se dé forma a otra normativa urbanística.

El municipio se suma de esta manera a una lista de consistorios donde se ha aprobado la misma prohibición temporal. Son los casos de Aldaua, Massanassa, Sedaví, Albal y Mislata. En este último caso está vigente desdee finales de septiembre. Además, la moratoria ya vigente en Valencia añade presión inmobiliaria a todo su entorno.

Los motivos, explican en el Consistorio, pasan porque se ha comprobado que en la actualidad «se está produciendo una gran demanda de solicitudes de cambios de uso a vivienda y a vivienda turística, principalmente en locales situados en planta baja. Las dificultades que ello conlleva han generado una nueva problemática urbanística que requiere urgentemente un tiempo de suspensión de licencias para estudiar una regulación».

La causa principal es la demanda elevada de vivienda en el área metropolitana de Valencia, y la oferta de vivienda insuficiente para poder cubrirla. A esto se ha sumado la elevada oferta de locales en planta baja cuyo desarrollo comercial es actualmente inviable debido a la consolidación del comercio on line.

Como resultado de todo ello, se desarrollan tipologías de vivienda mínima en planta baja cuyas condiciones de habitabilidad son «difícilmente justificables desde el punto de vista normativo y técnico», añaden.

Por otra parte, y tras la dana, ha quedado demostrada la afección de la inundabilidad en las viviendas en plantas bajas, siendo necesario «este tiempo de cautela y estudio de la normativa aplicable en dicha materia».

Los tipos de licencias a las que afecta la moratoria son declaraciones responsables con certificado de entidad colaboradora urbanística valenciana o, en su defecto, licencia de cambio de uso a vivienda.

También las declaraciones responsables con certificado de entidad colaboradora urbanística valenciana o, en su defecto, licencia de cambio de uso a vivienda de uso turístico.

En cuanto a las peticiones ahora en trámite, si se presentaron hace menos de dos meses quedarán afectadas por la moratoria. En caso de que sea más de dos meses, sí que se guardarán hasta la nueva normativa urbanística.