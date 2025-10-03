La UCO apunta a que el PSOE pagó con supuesto dinero negro a Ábalos y Koldo

«El sobre de Ferraz, a la mesa del ministro». La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil apunta que el PSOE pagó con ... supuesto dinero negro una serie de gastos a José Luis Ábalos y a su asistente Koldo García. El informe patrimonial de 285 páginas sobre el exministro que los agentes han entregado este viernes en el Supremo revela que los agentes han detectado pagos «sin respaldo documental» del partido a ambos imputados, después de haber descubierto fotos (supuestamente realizadas por Koldo) con sobres con el logotipo del PSOE llenos de dinero destinados a encausados.

En total, la UCO ha documentado más de 30.000 euros al exministro de Transportes y su mano derecha en sobres con membrete del partido. La entrega del dinero se produjo entre los años 2017 y 2019. El mayor pago se produjo en 2018 (14.692,23 euros), seguido de 2017 (8.772,72 euros) y 2019 (6.699,09 euros).

En el caso de Koldo –recoge el informe de la Guardia Civil- el exasesor llegaba a jactarse que el partido le entregaba «una o dos chistorras» al mes, denominación que le daba a los billetes de 500 euros. Los agentes, en este caso, apuntan a que podría tratarse de sobresueldos en B, aunque no lo afirman con rotundidad.

La UCO sí que sostiene que esas «evidencias digitales» (las fotos de los sobres incautadas en las memorias de Koldo) en realidad «redundan en la existencia de una presunta fuente de ingresos no declarada de Ábalos durante el periodo de tiempo comprendido entre 2018 y 2023». «En líneas generales, se aprecia que durante parte de ese espacio temporal confluirían las contraprestaciones económicas investigadas y fondos en efectivo procedentes del PSOE», afirma literalmente la UCO certificando el movimiento de dinero sin un soporte en los libros contables desde Ferraz a los bolsillos de los dos imputados.

En la sede de Ferraz

Los guardias civiles además destacan que «el análisis de las evidencias digitales» (los metadatos de esas fotos) ha corroborado que parte de estas liquidaciones se entregaron en efectivo mediante sobres recogidos en la sede del PSOE -en la calle Ferraz ». La Guardia Civil añade que «este extremo se aprecia en las conversaciones entre Koldo y Patricia (su pareja), quienes indistintamente hacen alusión a entregas de efectivo destinadas a Ábalos y aquellas dirigidas al propio Koldo».

La UCO, en su vasto informe que ha tardado ocho meses en elaborar- indica que, «de acuerdo con la información aportada por el PSOE, entre los años 2017 y 2021, Ábalos percibió liquidaciones de gastos, tanto por transferencia bancaria como en efectivo». En concreto, alude a «un resumen mensual de los pagos realizados por caja, por un importe de 19.638,97» euros.

Los investigadores explican que, de las conversaciones entre Koldo García y su entonces mujer Patricia Uriz, se «ha corroborado que parte de estas liquidaciones se entregaron en efectivo mediante sobres recogidos en la sede del PSOE, en la calle Ferraz».

La Guardia Civil igualmente destaca que «el análisis conjunto de la documentación aportada por el PSOE, frente a las evidencias digitales (las conversaciones), ha permitido establecer en algunos casos una correlación entre los mensajes que apuntan a entregas de dinero y las liquidaciones de gastos registradas».

Sin embargo, la UCO señala que «en otros supuestos no se ha podido confirmar dicha correspondencia, quedando las cantidades entregadas reflejadas únicamente en las conversaciones recuperadas».

En concreto, refiere que, «según la información facilitada por el PSOE, en junio de 2019 únicamente se habría liquidado a Ábalos un importe de 321,29 euros frente a los 826,73 euros que se indicaban de forma manuscrita en el sobre identificado con su nombre».

En una de las conversaciones recogidas por la UCO, se puede leer cómo Uriz le decía a Koldo en 2018: «Ya tengo el sobre de Ferraz». «El sobre de Víctor, a mi mesa, y el de Ferraz, a la mesa del ministro», contestó él, según recoge el informe, que recoge fotografías de esos sobres con el logotipo del PSOE que fueron los que levantaron la sospecha entre los investigadores de que las cuentas oficiales del PSOE no concordaban con el dinero que realmente movieron los imputados.