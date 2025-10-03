Ábalos se gastó 95.000 euros de origen desconocido en sus novias, sus familiares y su fundación

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil concluye que buena parte de la vida de José Luis Ábalos durante los últimos años se ... pagó en dinero B. Los agentes han descubierto que el exministro, al menos, movió 95.437 euros en negro («sin justificación bancaria»), aunque los agentes creen que pudo ser mucho más.

Así consta en el informe de 285 páginas -al que ha tenido acceso este periódico- y que el juez Leopoldo Puente, instructor del 'caso Koldo' en el Supremo, pidió hace ahora exactamente ocho meses (el pasado 4 de febrero) a los especialistas de Guardia Civil, a los que reclamó que realizaran un estudio de la económica y patrimonial de Ábalos y de su hijo Víctor, al que los agentes sitúan como presunto testaferro de su padre.

De esos más de 95.000 euros que Ábalos gastó pero que nunca entraron en sus cuentas, la Guardia Civil destaca la existencia de 20.799,40 euros de gastos «personales con cargo a una fuente de ingresos no declarada».

Según el análisis de la UCO, el grueso del supuesto dinero negro que movió Ábalos ha ido para su familia, con desembolsos de hasta 18.078 euros para su hijo Carlos, menor de edad, como supuesto pago de la pensión. No obstante, también aparecen flujos de dinero opaco su exesposa Carolina Peles (10.635 euros), a su exnovia Jésica Rodríguez (6.887), a su también exnovia Andrea de la Torre (2.953 euros) o a sus hija Tatiana (602 euros).

El informe destaca el importante volumen de movimiento de dinero en efectivo del ministro. En particular, la «existencia de un número de ingresos en efectivo durante los años 2014 y 2024, que asciende a un total de 60.270 euros». Y de retirada de efectivo por valor de 22.890 euros, realizadas fundamentalmente mediante tarjeta entre los años 2014 y 2017, alcanzando su punto máximo en 2020 (cuando se sacaron 14.940 euros) y Ábalos se encontraba en la cima de su poder como ministro de Transportes.

Además, la UCO indica que el ex asesor ministerial Koldo García y su entonces mujer, Patricia Uriz, hablaban en sus conversaciones de WhatsApp de «la existencia de una contabilidad 'A' y 'B' vinculada a los gastos de Ábalos».

«Esta diferenciación implicaría que ciertos desembolsos quedarían pendientes de una reposición posterior, ya fuera como parte de una liquidación formal de gastos o por una previsión de devolución por parte de Ábalos», precisa.

Para los investigadores, los mensajes entre Koldo y su ahora ex mujer «evidencian, por un lado, que el dinero al que se hace referencia sería propiedad de Ábalos y, por otro, que el matrimonio resultaba ser el custodio y gestor de ese dinero».