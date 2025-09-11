Estas son las cinco noticias más importantes de hoy en la Comunitat Valenciana Los temas más destacados de este jueves 11 de septiembre de 2025

Estas son las cinco noticias más destacadas que han ocurrido durante este jueves 11 de septiembre en la Comunitat Valenciana:

Los 55 anuncios de Catalá durante el debate del estado de la ciudad

La jueza de la dana plantea de nuevo a Mazón declarar como investigado y cita como testigo a su vicepresidenta

Una megainversión de 120 millones convertirá a Valencia en la primera ciudad europea autosuficiente en agua ante emergencias

Arrestado por apuñalar a dos hombres en Mislata en dos noches consecutivas

El Valencia toma nota de lo que hizo el Levante y ensaya cinco defensas para enfrentar al Barça

