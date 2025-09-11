Arrestado por apuñalar a dos hombres en Mislata en dos noches consecutivas Ambas víctimas acabaron hospitalizadas y uno de los heridos solo trataba de mediar en una discusión de pareja

I.C. Valencia Jueves, 11 de septiembre 2025, 13:45 Comenta Compartir

Dos noches de violencia gratuita en las que acaba agrediendo a sendas víctimas con armas blancas sin motivo aparente en Mislata. El presunto autor de estas dos agresiones, ocurridas en la madrugada del pasado 30 y 31 de agosto, ha sido arrestado por la Policía Nacional como presunto autor de los delitos de tentativa de homicidio y lesiones.

El detenido, de 32 años, está acusado de agredir a dos varones con un cuchillo y una botella. Ambos hechos ocurrieron empleando armas blancas y con apenas un día de diferencia a finales mes de agosto. Una de las víctimas necesitó ser trasladada e ingresada en un hospital y la otra también requirió grapas y puntos de sutura en varias partes del cuerpo.

La investigación se inició tras tener conocimiento los agentes de dos hechos sucedidos a finales de agosto. El primer hecho, la madrugada del 30 de agosto, se produjo cuando el ahora detenido agredió con un arma blanca a otro varón, pinchando en dos ocasiones a la víctima por la espalda y huyendo a la carrera. Dada la gravedad de las lesiones, la víctima tuvo que ser trasladada en ambulancia e ingresó en el hospital. Los hechos fueron presenciados por un testigo, quien explicó a los agentes que el autor de la agresión iba acompañado por una mujer.

Segunda agresión

Al día siguiente, también de madrugada, se produjo otro incidente, en el que la víctima, un varón que se encontraba en compañía de dos amigas, fue agredido gravemente al intentar mediar con una pareja que se encontraba en la calle discutiendo acaloradamente. Según indican fuentes policiales, el herido se interpuso para evitar que el ahora arrestado agrediera a la mujer.

El hombre le agredió fuertemente con una botella provocándole cortes por todo el cuerpo y la cabeza, a la vez que la mujer que estaba junto a él discutiendo le daba patadas en la cabeza. Al intentar la víctima zafarse del ataque fue nuevamente agredido, en esta ocasión recibiendo dos puñaladas con un arma blanca en el costado izquierdo, siendo localizado por los agentes en el suelo, semiconsciente y ensangrentado. Esta segunda víctima fue trasladada también al hospital, y necesitó grapas en la cabeza y puntos de sutura en varias partes del cuerpo.

Gracias a los avances de la investigación, los agentes averiguaron que ambos hechos habían sido cometidos por el mismo autor una vez lograron su localización e identificación. Tanto las víctimas como los testigos de estos hechos reconocieron a este varón y a la mujer que ambos días le acompañaba como los autores. Como consecuencia, los investigadores procedieron a la detención de este varón como presunto autor de un delito de homicidio en grado de tentativa y otro de lesiones.