Dos atracadores disfrazados de basureros roban 120.000 euros en un banco en Valencia

Dos agentes de la Policía Nacional en una imagen de archivo. LP

Los ladrones planificaron muy bien el golpe, intimidaron con una pistola a la directora de la sucursal en el momento que entraba en la oficina y desvalijaron la caja fuerte en pocos minutos

Javier Martínez

Javier Martínez

Valencia

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 12:22

Dos atracadores disfrazados de basureros desvalijaron la caja fuerte de una sucursal de CaixaBank en Valencia tras intimidar con un arma corta a la directora de la oficina. Los ladrones planificaron muy bien el robo para apoderarse en pocos minutos de un importante botín, unos 120.000 euros en efectivo, y huyeron en un coche que habían sustraído hace varios meses.

El atraco tuvo lugar sobre las ocho de la mañana de ayer (9 de septiembre) en la calle Beato Nicolás Factor, en el barrio de Patraix, cuando los dos ladrones abordaron a la directora del banco y uno de ellos la amenazó con una pistola en el momento que se disponía a entrar en la oficina.

Una vez dentro de la sucursal, los atracadores se apoderaron de los fajos de billetes que había dentro de la caja fuerte y huyeron en un coche que poco antes habían aparcado cerca del banco. Según los testigos, los ladrones vestían sendos monos con franjas fluorescentes, uno de ellos de color naranja, como los que visten los trabajadores del servicio de recogida de basura.

Tras recibir el aviso del robo, varias patrullas de la Policía Nacional de Valencia acudieron con urgencia al lugar. Los primeros agentes que llegaron a la sucursal tranquilizaron a la directora del banco, que estaba muy nerviosa, y difundieron los primeros datos de los atracadores al resto de patrullas policiales.

Los ladrones llevaban la cara tapada para evitar su identificación cuando la Policía visionara las grabaciones de la cámara de seguridad del banco. Según las primeras investigaciones, planificaron muy bien el robo y vigilaron la sucursal bancaria durante varios días para conocer los horarios de los empleados y elegir el mejor momento para perpetrar el atraco.

En actualización

Esta es una noticia de última hora y estamos trabajando para ampliar la información. Sigue toda la actualidad en lasprovincias.es

