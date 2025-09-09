Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Uno de los vecinos que retuvo al agresor hasta la llegada de la Policía relata lo ocurrido. Video: I. Cabanes

Estas son las cinco noticias más importantes de hoy en la Comunitat Valenciana

Los temas más destacados de este martes 9 de septiembre de 2025

Redacción

Martes, 9 de septiembre 2025, 21:05

Estas son las cinco noticias más destacadas que han ocurrido durante este martes 9 de septiembre en la Comunitat Valenciana:

Un vecino reduce y desarma a un hombre que atacó con un machete a su mujer en Benicalap

Los municipios donde más ha llovido hoy en la Comunitat

Las llamadas más relevantes de Polo el día de la dana: sólo una era del Poyo

Ordenan la detención de un mecánico por violar a una clienta en su taller de Valencia

LaLiga incumple su reglamento para favorecer al Barça y accede a que juegue ante el Valencia en el Johan Cruyff

