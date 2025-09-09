Ordenan la detención de un mecánico por violar a una clienta en su taller de Valencia El acusado, que se enfrenta a trece años de cárcel, no acude al juicio y temen que haya huido a su país para eludir la acción de la Justicia

Ignacio Cabanes Valencia Martes, 9 de septiembre 2025, 19:30 Comenta Compartir

La Audiencia Provincial de Valencia ha ordenado la búsqueda, detención e ingreso en prisión de un presunto violador que tenía que ser juzgado este martes por la agresión sexual a una clienta del taller mecánico que regentaba en Valencia tras llevarla a un descampado y exigirle sexo si quería que le reparara el coche. El Ministerio Fiscal solicita para el acusado penas que suman trece años de cárcel.

Se sospecha que el presunto autor de un delito de violación y otro de agresión sexual haya podido huir a su país natal, Armenia, para tratar de eludir la acción de la Justicia. La vista oral prevista para este martes en la Sección Quinta de la Audiencia Provincial se tuvo que suspender por la incomparecencia del acusado, que no dado motivo alguno que explique su ausencia y que se encuentra actualmente en paradero desconocido.

Los hechos por los que tiene que ser juzgado comenzaron en febrero de 2022. Una clienta dejó su vehículo en el taller del procesado, en Valencia, para que lo reparara. Durante meses, y hasta el verano, la mujer acudió en distintas ocasiones al taller para ver cómo estaba la reparación, pero el mecánico le daba excusas varias.

La Fiscalía solicita para el presunto violador, en paradero desconocido, trece años de prisión

En una de sus últimas visitas el ahora fugitivo le dijo a esta clienta que le acompañara a un desguace de Benaguasil para comprar una pieza que necesitaba para terminar la reparación del coche. Así, cuando ya regresaban a Valencia, el acusado se desvió y paró el vehículo en el que iban ambos en un descampado. Según denunciaría posteriormente la víctima, el mecánico le realizó una proposición sexual para arreglarle el coche.

Pese a que la mujer se negó tajantemente, el procesado comenzó a tocarle los pechos y le introdujo la mano por dentro del pantalón. Según el escrito de acusación, pese a la resistencia de la víctima, el acusado logró quitarle los pantalones y consumó la violación.

Denuncia un año después

La mujer, por miedo, vergüenza o el motivo que fuera, no denunció esa primera agresión, y estuvo varios meses sin regresar al taller. Pero en octubre de ese mismo año volvió a coincidir con dicho mecánico y este la agarró presuntamente de la cintura y frotó su cuerpo con su zona genital con ánimo libidinoso. La víctima consiguió zafarse de su agresor y se fue del establecimiento, ocultando de nuevo la conducta del mecánico.

Un año después, y tras numerosas insinuaciones de índole sexual de nuevo por parte de esta misma persona, la víctima se armó de valor y, harta de ser tratada por el mecánico como un mero objeto sexual, decidió denunciar todos los hechos en una comisaría el 11 de octubre de 2023.

La Fiscalía solicita diez años de prisión por el delito de violación y otros tres años por un delito genérico de agresión sexual. Así como 20 años de libertad vigilada, 18 años de alejamiento respecto de su víctima y que la indemnice con 30.000 euros por los daños morales.