Juzgan a un joven por violar a una amiga en un apartamento de Tavernes de la Valldigna El acusado niega la agresión sexual y alega que fue ella quien se abalanzó sobre él después de estar bebiendo toda la noche

Ignacio Cabanes Valencia Lunes, 8 de septiembre 2025, 16:59 Comenta Compartir

Un joven de 23 años se enfrenta a ocho años de cárcel por un delito de agresión sexual con violencia y con acceso carnal por haber violado presuntamente a una amiga a la que conocía desde que apenas eran unos niños. «Nos conocemos desde los tres años, ¿cómo le voy a hacer algo así?», se justificaba el acusado en el juicio celebrado esta mañana en la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Valencia.

El procesado ha negado que forzara sexualmente a la denunciante en el apartamento de un amigo, situado en la playa de Tavernes de la Valldigna. Según la versión que ha mantenido ante el tribunal, esa noche del 5 al 6 de diciembre de 2020 estuvieron bebiendo bastante hasta pasadas las tres de la madrugada, cuando se marchó a dormir a una de las habitaciones. En el inmueble se encontraban el acusado, la víctima y otros dos amigos.

El acusado alega que fue la víctima quien se abalanzó sobre él cuando entró en su habitación y sostiene que hubo tocamientos consentidos en un primer momento. «Nos besamos, nos tocamos y poco más». Dicho encuentro sexual no fue a más, según él, porque él estaba iniciando otra relación y la apartó.

No obstante, tras las preguntas de la Fiscalía, el propio acusado ha admitido el acceso carnal al reconocer que le introdujo los dedos en la vagina durante esos «tocamientos y poco más» que dice que tuvo con la denunciante. Asimismo, también reconoce que le dijo que no gritara para que no se enteraran sus amigos.

Sobre los motivos que podría tener la víctima para haberlo denunciando, si tal como él sostiene eran tan amigos y en ningún momento la forzó a tener sexo, el acusado atribuye la denuncia a que ella se quería justificar ante su novio.

Por su parte, la víctima ha mantenido que se acostaron en la misma habitación y que él la intentó besar tras declarle su amor. Al principio no se lo tomó a mal, «déjate de tonterías», porque se conocen toda la vida y hasta ese momento eran buenos amigos. Pero la rección del acusado fue violenta y la cogió del cuello por la fuerza intentando que le realizara una felación.

El Ministerio Fiscal solicita para el acusado una pena de ocho años de cárcel por el delito de agresión sexual con violencia o intimidación y acceso carnal, así como otros diez años de libertad vigilada. En concepto de responsabilidad civil la indemnización solicitada asciende a 40.000 euros y para proteger a la víctima se le piden otros diez años de prohibición de comunicarse con ella o acercarse a menos de 500 metros.

«Se le rompió la falda esa noche»

Aunque durante su declaración el acusado se ha mostrado bastante tranquilo con sus respuestas negando que tuviera intenciones sexuales con su amiga de toda la vida y que la forzara, hay algunos matices que denotan un intento por justificar lo ocurrido aquella noche. Por un lado, ha insistido en que todos bebieron mucho esa noche -eso precisamente no le beneficia ya que si ella no era plenamente consciente no podía dar su consentimiento sexual-. «Cuatro o cinco cubatas cada uno seguro que bebimos, aunque yo sé lo que bebí yo», argumenta.

También sobre los motivos por los que se fueron al apartamento de su amigo los tres chicos y ella, al estar vigentes las restricciones por el covid y dejar previamente a las otras dos jóvenes que les acompañaban. Además, señala que la víctima llevaba «una falda corta y mallas» esa noche, y que se le rompió la cremallera de la falda. En la casa antes de irse todos a dormir se quedó en mallas, recuerda.

La defensa, que pide la libre absolución, aportó al comienzo del juicio las sentencias absolutorias y autos de archivo por las denuncias por quebrantamiento del alejamiento. El juicio ha quedado visto para sentencia.