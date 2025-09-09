Un vecino reduce y desarma a un hombre que atacó con un machete a su mujer en Benicalap La víctima sufrió un corte en una mano al parar la cuchillada y se refugió con su hija en una panadería | La Policía Nacional detuvo al agresor minutos después tras ser retenido por dos testigos

Un grupo de vecinos junto al lugar donde se ha producido el suceso.

La Policía Nacional ha detenido a un hombre de 65 años que atacó con un machete a su mujer en plena calle en el barrio valenciano de Benicalap. La víctima sufrió un corte en su mano izquierda al parar una cuchillada, y el agresor fue desarmado y reducido por un hombre argelino que pasaba por el lugar.

Los hechos ocurrieron sobre las once y media de este martes en el cruce de las calles Garbí y San Roque. Tras recibir el aviso de una agresión con arma blanca en plena calle, varias patrullas de la Policía Nacional y una ambulancia acudieron con urgencia al lugar.

Los primeros agentes, que tardaron muy pocos minutos en llegar, detuvieron al agresor e identificaron a varios testigos. La víctima, que fue trasladada en una ambulancia a un hospital, se encontraba con su hija en el momento del suceso, y las dos comenzaron a gritar cuando el agresor sacó un machete de grandes dimensiones que llevaba oculto en su espalda.

Tras refugiarse dentro de una panadería, una empleada del establecimiento bajó la persiana para que el agresor no pudiera entrar. El ciudadano argelino que había reducido al hombre lo retuvo también, con la ayuda de un vecino, hasta que llegó la primera patrulla de la Policía Nacional.

Cuando el testigo sujetó al agresor, el machete cayó al suelo tras un forcejeo. Una mujer cogió entonces el arma para evitar males mayores y la entregó poco después a uno de los policías. La valiente actuación del ciudadano impidió el acuchillamiento, ya que inmovilizó al hombre por la espalda de forma sorpresiva.

La víctima, que tiene 63 años de edad, y el detenido se encontraban en trámites de separación, y el hombre no vivía en el domicilio familiar desde hace varios meses. El intento de acuchillamiento tuvo lugar tras una discusión en la calle, según los testigos.

El agresor pretendía subir con su mujer a la vivienda para coger, al parecer, algunos objetos personales. Llevaba oculto entre sus ropas el machete dentro de una funda, por lo que la Policía investiga ahora si actuó con premeditación.

En actualización Esta es una noticia de última hora y estamos trabajando para ampliar la información. Sigue toda la actualidad en lasprovincias.es

Temas

Valenciano