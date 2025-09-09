Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

La droga incautada tras el registro del turismo. Guardia Civil

Detenido en el puerto de Dénia con 7 kilos de cocaína ocultos en el coche

El hombre, que iba a embarcar a Ibiza, ingresa en prisión | La Guardia Civil investiga el origen y el destino de la droga intervenida

R. D.

Dénia

Martes, 9 de septiembre 2025, 12:27

La Guardia Civil ha detenido en el puerto de Dénia a un hombre que portaba 7 kilos de cocaína ocultos en un doble fondo situado bajo el guarda objetos de un vehículo, según han informado este martes fuentes del Instituto Armado. El arrestado, un turista de 27 años de edad, iba a embarcar hacia Ibiza.

La detención tuvo lugar el pasado 30 de agosto. Efectivos del destacamento de Fiscal y Fronteras de Dénia observaron un turismo que levantó sus sospechas. Durante la primera comprobación, el conductor, que se dirigía a Ibiza utilizando un vehículo propiedad de un residente en las Islas Baleares, entregó de manera espontánea un frasco con dos gramos de resina de hachís. Eso llevó a los agentes a realizar una inspección más exhaustiva del vehículo.

En el registro del coche, los guardias civiles descubrieron un doble fondo encolado en el guarda objetos ubicado entre los asientos delanteros. Con ayuda de una palanqueta, los agentes extrajeron la pieza. En el interior hallaron seis bolsas envasadas al vacío que contenían un polvo blanco. Después comprobaron que se trataba de cocaína.

La droga incautada pesaba un total del 7.028 gramos. Además de la cocaína, la Benemérita intervino el vehículo utilizado.

El detenido fue puesto a disposición del Juzgado de Guardia de Dénia, decretándose su ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza. La operación todavía no está cerrada. La Guardia Civil continúa con las investigaciones para esclarecer el origen y destino final de la sustancia intervenida, de manera que no se descartan nuevas actuaciones.

El Instituto Armado, en el marco del Plan Turismo Seguro, ha recordado que en todo el territorio nacional está prohibida la tenencia y consumo de drogas en lugares, vías, establecimientos o transportes públicos.

