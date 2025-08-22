Desmantelado un cultivo de marihuana en Pedreguer e intervenidos 2,5 kilos de droga El investigado, tras ser identificado en el interior de su vehículo, aseguró a los agentes de la Guardia Civil que el olor provenía de una plantación de romero y lavanda

R. D. Pedreguer Viernes, 22 de agosto 2025, 11:24 Comenta Compartir

La Guardia Civil ha desmantelado una instalación de cultivo intensivo de marihuana ubicada en una casa de Pedreguer y ha investigado a su propietario por un delito contra la salud pública. Además, ha intervenido 2,5 kilos de droga, según han informado fuentes de la Benemérita este viernes.

Todo comenzó el pasado mes de junio cuando una patrulla de la Guardia Civil identificó a un vecino, de 46 años que circulaba con su coche. Los agentes detectaron un fuerte olor a marihuana procedente del interior del vehículo. El conductor alegó inicialmente que se dedicaba al cultivo de romero y lavanda. Posteriormente aseguró estar vinculado al cannabidiol (CBD), aunque no presentó en ningún momento autorización que acreditase tal actividad, lo que levantó las sospechas de los agentes.

Tras efectuar diversas pesquisas y llevar a cabo vigilancias discretas sobre su domicilio, ubicado en la partida de Alfas, los investigadores pudieron constatar la presencia reiterada de olor a marihuana en la zona. Una vez confirmadas sus sospechas, en el mes de julio y con el apoyo de la Policía Local de Pedreguer, procedió a registrar la casa, donde se encontraba el investigado.

En la planta superior de la vivienda localizaron dos habitaciones habilitadas como cultivo 'indoor'. Estaban equipadas con sistemas de iluminación LED de alta intensidad, deshumidificadores, aire acondicionado y extractores. En ellas crecían 45 plantas de marihuana en avanzado estado de floración.

En la planta inferior, el propio investigado condujo a los agentes hasta un armario cerrado en el que almacenaba 28 tarros herméticos con cogollos secos de marihuana, 30 bolsas de plástico con cogollos listos para su distribución, gran cantidad de bolsas individuales etiquetadas con distintas variedades de cannabis, así como una vinoteca destinada a la conservación de semillas y diversos útiles de pesaje y manipulación.

Ampliar Bolsas de plástico etiquetadas con distintos tipos de cannabis. Guardia Civil

La Benemérita incautó en total 2.500 gramos netos de marihuana, cantidad muy superior a la destinada al autoconsumo. El modo de conservación, el etiquetado individualizado, la diversidad de variedades y los materiales para el fraccionamiento y distribución constituían claros indicios de un punto de venta de droga.

Por estos hechos, el propietario de la vivienda fue investigado por un delito contra la salud pública en su modalidad de cultivo de marihuana y tráfico de drogas. Las diligencias instruidas y el material intervenido se pusieron a disposición del Juzgado de Guardia de Dénia.