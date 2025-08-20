Estas son las cinco noticias más importantes de hoy en la Comunitat Valenciana Los temas más destacados de este miércoles 20 de agosto de 2025

Miércoles, 20 de agosto 2025

Estas son las cinco noticias más destacadas que han ocurrido durante este miércoles 20 de agosto en la Comunitat Valenciana:

-El turismo internacional dispara la ocupación de los hoteles valencianos en la primera quincena de agosto

-¿Por qué rechaza Mazón la quita de la deuda?

-Camps convoca para el 5 de septiembre en Alicante el acto de «inicio de campaña» para presidir el PP valenciano

-Una vecina halla parte de la Tortada de Goerlich que arrastró la dana en Paiporta

-Los bomberos estabilizan el fuego de Artana y no queda ningún incendio con llama

