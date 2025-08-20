Camps convoca para el 5 de septiembre en Alicante el acto de «inicio de campaña» para presidir el PP valenciano

Paco Camps mantiene su hoja de ruta para tratar de recuperar la presidencia del PP valenciano. El expresident de la Generalitat y de los populares ... de la Comunitat ha convocado una cena-mitin para el próximo 5 de septiembre en Alicante. El cartel que anuncia ese acto explicita que se trata del «inicio de campaña», y su equipo confirma que de lo que se trata es de la carrera para recuperar el liderazgo del partido, que tuvo que abandonar en 2011 por los frentes judiciales que le afectaban, y que han acabado finalmente archivados.

Camps ya anunció antes de verano su deseo de optar a la presidencia regional que ocupa en la actualidad Carlos Mazón. El exdirigente popular ha apelado a la necesidad de volver a movilizar el partido e incluso se ha mostrado convencido de que, con su presidencia, el PPCV sería capaz de alcanzar la mayoría absoluta.

El exlíder popular mueve ficha pese a que el congreso regional del PP valenciano, en el que tendría que producirse formalmente la elección del presidente del partido, ni está convocado ni tiene fecha prevista. El entorno del exdirigente popular cree, no obstante, que la celebración del congreso del PP andaluz, previsto para mediados del mes de noviembre, podría llevar a la calle Génova a concretar la celebración del resto de congresos regionales, y también el valenciano.

Mazón preside el PPCV desde julio de 2021. Su mandato ha venido condicionado por el éxito electoral de 2023, cuando su partido se impuso en las elecciones autonómicas y municipales y logró la presidencia de la Generalitat, las tres diputaciones y los principales ayuntamientos de la Comunitat. Y por la dana que el 29 de octubre arrasó media provincia de Valencia, se cobró 228 vidas y puso el foco en los errores en la gestión política de aquella riada. Mazón viene tratando de recuperarse de aquel golpe, apoyándose en la reconstrucción de las zonas arrasadas.

Cena en el Juan XXIII

Pero Camps entiende que es el momento de poner en valor no sólo los éxitos electorales que obtuvo el PPCV bajo su mandato, sino también de dar un nuevo impulso al partido con la vista puesta en las elecciones de 2027. La cena-mitin convocada por el expresident de la Generalitat se celebrará en el Juan XXIII de Alicante, un local asociado históricamente a la celebración de éxitos electorales de los populares.

De hecho, en ese mismo local se celebró el pasado mes de junio una comida-mitin con la presencia de Mazón y del presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo. La dirección nacional de los populares ha expresado en público y en privado su discrepancia con las intenciones de Camps. El secretario general Miguel Tellado insistió el pasado julio que no había ninguna previsión de convocar en los próximos meses congreso regional del PPCV –de hecho, el último congreso nacional del PP suprimió de los estatutos la exigencia de convocar los congresos regionales de forma inmediata a éste- y remarcó que el partido en la Comunitat estaba centrado en la reconstrucción tras la dana. Mazón, por su parte, se ha limitado cada vez que se le ha preguntado a mostrar respeto por la figura de Camps.

El equipo del expresident considera no obstante que en las próximas semanas pueden producirse novedades. El curso político arranca en septiembre con un debate de política general en Les Corts que se prevé subido de tono, y con sendas citas en el calendario de octubre, la celebración del Día de la Comunitat y la conmemoración del primer aniversario de la dana, que pondrán a prueba la recuperación de la figura del jefe del Consell.

El entorno de Camps explica que a partir de esa cena del 5 de septiembre el exlíder popular protagonizará una serie de actos a lo largo de toda la Comunitat con el objetivo de que todos los militantes del partido conozcan su proyecto. Se prevé la asistencia de unas 400 personas de Alicante, Castellón y Valencia, desde donde ya se han fletado autobuses –se asegura-. El ticket para asistir a la cena tiene un coste de 35 euros. Camps ha elegido Alicante para este acto de inicio de campaña porque en octubre de 2002 fue también en esta ciudad cuando se confirmó su candidatura para presidir la Generalitat.

El pasado mes de julio, Camps presentó formalmente un equipo formado por un centenar de personas para impulsar esa campaña con la que tratar de recuperar la presidencia del PP valenciano. Entre ellos, el que fuera jefe de gabinete de Alfonso Rus en la Diputación de Valencia, Emilio Llopis, la exalcaldesa de Alicante Sonia Castedo y el que fuera mano derecha de Carlos Fabra, Vicent Aparisi.

A Camps se le ha venido reprochando desde algunos ámbitos del partido que se propugne como candidato alternativo a Mazón sin un congreso convocado formalmente y aprovechando un momento complicado para el actual presidente. «Él no habría tolerado nada ni parecido cuando se produjo el accidente del metro», señala un excargo popular.