Urgente Hallada en Paiporta parte de la 'tortada' de Goerlich que arrastró la dana
Paco Camps, en la presentación de su equipo para optar a la presidencia del PPCV. EP

Camps convoca para el 5 de septiembre en Alicante el acto de «inicio de campaña» para presidir el PP valenciano

Prepara una cena-mitin en el mismo local del último acto de Feijóo y Mazón en esa ciudad y tiene previsto multiplicar su presencia en toda la Comunitat

JC. Ferriol Moya

JC. Ferriol Moya

Valencia

Miércoles, 20 de agosto 2025, 13:53

Paco Camps mantiene su hoja de ruta para tratar de recuperar la presidencia del PP valenciano. El expresident de la Generalitat y de los populares ... de la Comunitat ha convocado una cena-mitin para el próximo 5 de septiembre en Alicante. El cartel que anuncia ese acto explicita que se trata del «inicio de campaña», y su equipo confirma que de lo que se trata es de la carrera para recuperar el liderazgo del partido, que tuvo que abandonar en 2011 por los frentes judiciales que le afectaban, y que han acabado finalmente archivados.

