Urgente Hallada en Paiporta parte de la 'tortada' de Goerlich que arrastró la dana
La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda María Jesús Montero. J. García

¿Por qué rechaza Mazón la quita de la deuda?

El Gobierno valenciano, como los de todas las autonomías dirigidas por el PP, se opone al acuerdo alcanzado por el PSOE con los independentistas y que se aprobará a principios de septiembre

JC. Ferriol Moya

JC. Ferriol Moya

Valencia

Miércoles, 20 de agosto 2025, 13:54

El acuerdo alcanzado por el PSOE y ERC para que los republicanos apoyaran la investidura de Salvador Illa como president de la Generalitat de Cataluña ... incluía el compromiso del Gobierno de aprobar la condonación de una parte de la deuda de las CCAA vinculada al Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), el mecanismo habilitado para corregir las desviaciones autonómicas del déficit. Dicho y hecho, los soberanistas han confirmado que ese acuerdo irá al consejo de ministros del 2 de septiembre. Para la Comunitat Valenciana, la propuesta de quita de deuda alcanza los 11.210 millones de euros, aunque la posición que ha mantenido hasta la fecha el Consell de Carlos Mazón ha sido la de rechazar esa medida. Estos son los principales motivos que justifican esa decisión.

